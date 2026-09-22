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알리바바, 10조 파라미터 AI 예고, 중국 최강 AI칩도 공개

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AI 핵심 요약

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  • 알리바바가 22일 항저우서 풀스택 AI 전략을 공개했다.
  • 차세대 Qwen 5를 5조~10조 파라미터로 개발한다 했다.
  • 자체 AI칩 V900과 데이터센터 투자도 확대한다 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바가 차세대 인공지능(AI) 모델과 자체 AI 반도체, 클라우드 인프라를 아우르는 '풀스택 AI' 전략을 본격화한다. 10조 개에 달하는 매개변수(파라미터)를 탑재한 초대형 AI 모델 개발을 예고하는 한편 중국 최고 성능을 내세운 자체 AI칩도 공개했다.

알리바바는 22일 중국 항저우에서 개막한 연례 '압사라(Apsara) 콘퍼런스'에서 AI 모델·AI칩·AI 클라우드를 머신 인텔리전스 시대의 3대 핵심 축으로 제시했다.

알리바바의 첸샤오량 회장은 "AI를 기술적 돌파구에서 가치 창출로 전환하기 위해 풀스택 AI에 투자하고 있다"고 밝혔다. 에디 우 알리바바 최고경영자(CEO)는 AI가 다양한 분야에 침투하면서 기계가 인간의 사고를 대신하는 시대가 오고 있다고 강조했다.

특히 알리바바의 AI 모델 개발팀 '첸원(Qwen)'은 차세대 Qwen 5를 5조~10조 파라미터 규모로 훈련한다는 계획을 내놨다. 장기간 복잡한 작업을 수행할 수 있는 모델을 개발해 인간 수준을 넘어서는 인공초지능(ASI)으로 발전시키겠다는 구상이다.

현재 알리바바의 주력 모델인 Qwen 3.8-Max는 2조4000억 파라미터 규모다. 중국 최대 오픈웨이트 모델로 꼽히는 문샷AI의 Kimi K3도 2조8000억 파라미터 수준이어서, Qwen 5가 계획대로 개발될 경우 중국 AI 모델의 규모를 크게 끌어올릴 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= SCMP. 2026.09.22 chk@newspim.com

알리바바는 Qwen 4와 Qwen 4.5를 거쳐 Qwen 5로 이어지는 개발 로드맵도 공개했다. 경험적 피드백을 활용한 AI의 자기개선 기술을 비롯해 음성·이미지·멀티모달 기능을 고도화할 계획이다.

스마트폰 제조업체들이 Qwen 기반 AI 기능을 탑재할 수 있도록 'Qwen 인텔리전스'라는 AI 에이전트 플랫폼도 선보였다. 스마트폰에 탑재된 여러 애플리케이션을 AI가 넘나들며 각종 작업을 수행할 수 있도록 하는 플랫폼이다.

하드웨어 분야에서는 자체 반도체 자회사 T-헤드가 개발한 '전우(真武) V900' AI 프로세서를 공개했다. 알리바바는 V900이 이전 세대인 M890보다 성능이 3배 향상됐으며 현재 중국에서 가장 강력한 AI칩이라고 밝혔다. 최대 50만개의 V900을 연결해 AI 모델 학습과 추론을 처리할 수 있는 컴퓨팅 클러스터도 구축할 수 있다고 설명했다.

V900은 216GB의 고대역폭 메모리와 초당 1.2TB의 칩 간 데이터 전송 대역폭을 갖추며, 2027년 1분기 양산과 상용화를 목표로 하고 있다. T-헤드는 2028년 3분기 차세대 Zhenwu J900을 출시하고, AI 에이전트 작업에 특화한 자체 CPU인 이톈(Yitian) 720·730도 2027년 선보일 예정이다.

알리바바는 AI 경쟁의 핵심인 데이터센터 투자도 확대한다. 2032년까지 전 세계 알리바바 클라우드 데이터센터의 전력 용량을 20GW 이상으로 확대할 계획이다. AI 확산에 따라 급증하는 컴퓨팅 수요에 대응하기 위한 대규모 인프라 투자다.

중국 내 AI 컴퓨팅 시장에서는 화웨이와의 경쟁도 치열해지고 있다. 화웨이는 최근 어센드 960 칩을 기반으로 한 AI 컴퓨팅 클러스터를 공개하며 자체 생태계 확대에 나섰다.

미국의 첨단 반도체 수출 규제가 이어지는 가운데 중국 AI 기업들이 자체 칩과 컴퓨팅 인프라 확보에 속도를 내면서, 알리바바와 화웨이 등을 중심으로 중국 내 AI 생태계의 독립화 경쟁도 한층 가속화될 것으로 보인다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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