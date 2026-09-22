㈜케이이엠지랩 '순수백과', 네이버 브랜드스토어서 추석 할인 기획전 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 생활용품 브랜드 '순수백과'를 운영하는 ㈜케이이엠지랩이 추석 명절을 맞아 자사 주요 제품군에 대한 할인 기획전 'THANK YOU, CHUSEOK'을 오는 9월 30일까지 네이버 브랜드스토어를 통해 진행한다.

[사진=㈜케이이엠지랩 제공]

이번 기획전 행사 기간 중 3만 원 이상 결제 시 적용 가능한 할인 쿠폰이 일괄 지급되며, 스토어 소식 알림 수신에 동의한 고객에게는 별도의 추가 할인 쿠폰이 발행된다. 또한, 기존 판매 중인 명절 선물세트 품목에 대해서는 기획전 한정 추가 할인율이 적용된다.

㈜케이이엠지랩 측은 이번 기획전 주요 구성품들이 정부 및 공인기관의 객관적 검증을 거친 품목임을 강조했다. 앞서 순수백과는 제품 안전 및 ESG 경영 성과를 바탕으로 식품의약품안전처장상과 보건복지부장관상을 수상한 바 있다. 2024년부터는 기후에너지환경부(구 환경부) 주관 '생활화학제품 안전약속 이행협의체' 참여 기업으로 등록되어, '피톤치드 리프레셔' 등 5개 품목의 전 성분을 생활화학제품 안전포털 '초록누리'에 상시 공개하고 있다.

주요 판매 품목 중 하나인 무불소 '제로치약'은 나노하이드록시아파타이트(N-HA) 기반의 치약 조성물 특허(제10-2932438호)가 적용된 제품이다. 공인시험기관 올패스바이오의 항균 시험(ASTM E2315-16) 결과, 충치 원인균(뮤탄스균) 및 치주질환 원인균(진지발리스균)을 99.9% 감소시키는 것으로 확인됐으며, 식품의약품안전처로부터 11가지 구강 기능성을 인정받았다. 해당 품목은 합성계면활성제(SLS)와 보존제 등을 배제한 처방으로 자사 채널 외에 치과 및 약국 등 오프라인 채널에도 유통되고 있다. 영유아용 제품인 '베이비&키즈 제로치약' 역시 동일한 성분 배제 처방이 적용됐다.

실내 방향 탈취제 '피톤치드 리프레셔'는 편백유, 솔나무유, 정제수 3가지 성분으로 구성되어 V-LABEL 비건 인증과 세계아토피협회 인증을 획득했으며, 자체 보유한 솔잎 오일 탈취용 조성물 특허(제10-2228352호)가 적용됐다. 가정용 해충 스프레이 '클린버그'의 경우 국화꽃에서 추출한 식물 유래 성분 피레트린이 사용됐다. 이 외에도 감귤 오일 탈취용 조성물 특허(제10-2183861호) 등 ㈜케이이엠지랩이 자사 제품과 관련해 취득 및 보유 중인 등록 특허는 총 3건이다.

한편, ㈜케이이엠지랩은 'PURE LOVE' 사회공헌 캠페인을 통해 현재까지 푸드뱅크, 대한적십자사, 아름다운가게, 초록우산 어린이재단 등에 물품을 기부해 왔다.

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