장동혁 "조희대 재제청 거부, 헌법 따른 당연한 결정…李 재판 재개해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"DMZ 지뢰 폭발 사고 철저한 진상규명 촉구"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 22일 조희대 대법원장이 청와대의 대법관 후보자 재제청 요청을 거부한 것과 관련해 "헌법에 따른 지극히 당연한 결정"이라고 평가했다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "대법원장으로서 할 수 있는 최선의 선택"이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 "청와대는 재제청 거부에 대해 헌법 위반이라고 주장하지만 이는 적반하장이자 억지 주장"이라며 "대법관 재제청 요구 자체가 헌법 위반이고 대법원장의 제청권을 짓밟는 삼권분립 위반"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회 본관 앞 중앙계단에서 열린 이재명 정권 실정 대국민 보고대회에서 발언을 하고 있다. 2026.09.22 jk31@newspim.com

그는 "이번 사태의 원인은 이 대통령이 끝끝내 김민기 대법관(임명)을 고집하기 때문"이라며 "대통령이 본인 재판을 할 판사를 고르겠다는 것이 도대체 말이 되느냐"고 비판했다. 그러면서 "이는 삼권분립 위반을 넘어 헌법 파괴행위"라고 비판했다.

장 대표는 "청와대와 민주당은 대법원장 겁박을 중단해야 한다"며 "대법원장을 겁박하는 것은 국민을 겁박하는 것"이라고 했다.

이어 "사법부 독립은 사법부 스스로 지켜내야 한다"며 "이재명 대통령 재판을 재개함으로써 대한민국 사법부가 권력에 굴복하지 않고 대한민국 헌법이 살아 있음을 입증해야 한다"고 주장했다.

또 장 대표는 전날 서부전선 최전방인 육군 25사단에서 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생한 것과 관련해 "국민의힘은 DMZ 지뢰 폭발 사고 진상규명에 모든 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

장 대표는 "그동안 북한은 휴전선 일대 철책을 높이고 전술도로를 만들며 지뢰를 매설해왔다"며 "그런데 우리 군은 북한의 지뢰 매설 사실조차 지금껏 제대로 공개하지 않았다"고 주장했다.

그는 "군 당국은 폭발 장소가 지뢰 매설 지역과 떨어져 있다고 했다. 제대로 조사하기도 전에 북한 지뢰가 아니라고 쉴드부터 치고 있는 것"이라고 주장했다. 이어 "북한 지뢰가 아니라면 도대체 누가 심은 지뢰인지 철저한 조사를 통해 명확한 답을 내놓아야 한다"고 강조했다.

장 대표는 "북한 지뢰에 우리 국군의 발목이 날아갔다. 이대로 가면 북한 핵미사일에 우리 국민의 생명이 날아갈 것"이라며 "이재명 대통령에게 엄중히 경고한다. 대한민국 안보 파괴를 멈추지 않는다면 국민이 더 이상 용서하지 않을 것"이라고 했다.

jeongwon1026@newspim.com