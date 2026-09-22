신한카드, 소상공인 상생 이벤트…10억원 규모 혜택

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서울 영세·중소가맹점 이용 고객에 최대 5만원 상품권

SOL페이 캐시백·착한가격업소 할인 이벤트도 진행

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드가 추석 연휴를 맞아 지역 소상공인과 소비자를 대상으로 총 10억원 규모의 상생 이벤트를 진행한다.

신한카드는 서울시, 동반성장위원회, 신용카드 사회공헌재단과 함께 지역상권 활성화를 위한 '신용카드 동반성장' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 서울시, 동반성장위원회, 신용카드 사회공헌재단과 함께 지역상권 활성화를 위한 '신용카드 동반성장' 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다. [사진=신한카드] 2026.09.22 yunyun@newspim.com

오는 10월 18일까지 이벤트에 응모한 뒤 서울 소재 영세·중소 가맹점에서 신한카드로 누적 10만원 이상 결제한 고객을 대상으로 총 9억5000만원 상당의 서울사랑상품권을 지급한다.

누적 이용금액이 30만원 이상이면 5만원권을 1만명에게, 20만원 이상이면 3만원권을 1만명에게, 10만원 이상이면 1만원권을 1만5618명에게 각각 추첨을 통해 제공한다. 상위 경품에 당첨되지 않은 고객은 자동으로 하위 경품 추첨 대상에 포함되며 중복 당첨은 불가능하다.

신한 SOL페이를 통한 추가 캐시백 행사도 진행한다. 관련 마이샵 쿠폰을 활성화한 뒤 서울 영세·중소 가맹점에서 건당 5만원 이상 결제하면 2000원을 돌려준다. 매일 선착순 1000명을 대상으로 총 5000만원 규모의 혜택을 제공한다.

전국 착한가격업소 이용 고객을 위한 할인 행사도 마련했다. 오는 10월 31일까지 행정안전부와 지방자치단체가 선정한 전국 1만여개 착한가격업소에서 신한 신용카드로 1만원 이상 결제하면 2000원을 할인받을 수 있다. 고객 1명당 최대 5회, 총 1만원까지 혜택을 받을 수 있다.

신한카드 관계자는 "고물가 환경에서 소비자의 실질적인 부담을 줄이는 동시에 지역 소상공인과 소비자가 상생할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 정부 정책과 연계한 ESG 경영을 통해 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com