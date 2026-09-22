이마트, 24일부터 추석 먹거리 최대 50% 할인

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와규·삼겹살 30% 인하

선물세트 24일까지 판매

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트가 오는 24일부터 30일까지 일주일간 추석 연휴 먹거리 할인 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

행사 기간에는 인기 먹거리와 생필품을 최대 50% 저렴한 가격에 판매한다.

22일 화요일 오전 이마트 용산점에서 모델들이 추석 연휴 할인 먹거리를 소개하고 있다. [사진=이마트]

육류는 가족이 모이는 연휴 수요를 겨냥해 할인한다. '달링다운 와규(냉장, 호주산)'와 '국내산 브랜드 삼겹살·목심(100g, 냉장)'은 신세계포인트 적립 시 30% 할인가로 판매한다.

별도 양념 없이 바로 구워 먹을 수 있는 '양념·간장 닭다리살 불고기(800g, 팩, 냉장)'는 2개 이상 구매하면 50% 할인된 가격에 살 수 있다.

명절 음식 준비 부담을 덜 수 있는 모둠회와 초밥, 밀키트 등 간편 먹거리도 최대 30% 할인한다.

이마트는 추석 전날인 오는 24일까지 명절 선물세트 판매도 이어간다. 귀성이나 가족 방문 때 직접 들고 가기 편한 '핸드캐리형' 선물세트를 중심으로 막바지 수요를 겨냥한다.

kji01@newspim.com