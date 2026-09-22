[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 22일 이재명 대통령의 대법관 재제청 요청을 거부한 조희대 대법원장을 향해 "국민들이 다 아는 (손봉기 대법관 후보자) 반려 사유를 유독 대법원장만 '공문에 그 내용이 없으니 모르겠다' 라고 하는 것인지 그 의도를 가늠하기 어렵다"고 밝혔다.
청와대는 이날 언론 공지를 통해 대통령의 대법관 재제청 요청을 거부한 조 대법원장을 향해 "국민이 대법원장에게 바라는 것이, 사법부 독립이라는 대의 아래 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 들으라는 것은 아닐 것"이라며 이같이 밝혔다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
pcjay@newspim.com
[속보] 청와대 "국민들은 다 아는 반려 사유…유독 대법원장만 모르겠다고 하나"
기사입력 :
최종수정 :
※ 본문 글자 크기 조정
- 더 작게
- 작게
- 보통
- 크게
- 더 크게
※ 번역할 언어 선택
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 22일 이재명 대통령의 대법관 재제청 요청을 거부한 조희대 대법원장을 향해 "국민들이 다 아는 (손봉기 대법관 후보자) 반려 사유를 유독 대법원장만 '공문에 그 내용이 없으니 모르겠다' 라고 하는 것인지 그 의도를 가늠하기 어렵다"고 밝혔다.