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車보험료 올렸는데 손해율 84.7%…추석 연휴 '악화 변수'

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AI 핵심 요약

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  • 대형 손보사 4곳의 1~8월 자동차보험 손해율이 84.7%로 올랐다.
  • 5년 만에 보험료를 올렸지만 정비수가·임금 상승이 겹쳤다.
  • 추석 연휴 차량 이동 증가로 하반기 손해율 부담이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대형 4개사 1~8월 손해율 전년比 0.3%포인트↑
4년 연속 보험료 인하 여파…정비수가·임금 상승도 부담

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 올해 자동차보험료가 5년 만에 인상됐지만 대형 손해보험사들의 자동차보험 손해율은 지난해보다 오히려 소폭 악화된 것으로 나타났다.

과거 4년간 이어진 보험료 인하 효과가 남아 있는 데다 정비수가와 임금 등 보험금 원가도 계속 오르고 있어서다. 추석 연휴를 앞두고 차량 이동량 증가까지 예상되면서 하반기 손해율 관리에도 부담이 커지고 있다.

22일 손해보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 대형 손보사 4곳의 올해 1~8월 자동차보험 누적 손해율은 84.7%로 집계됐다. 지난해 같은 기간 84.4%보다 0.3%포인트 상승했다.

회사별로는 DB손해보험의 누적 손해율이 85.0%로 가장 높았다. KB손해보험이 84.9%, 현대해상이 84.6%, 삼성화재가 84.2%로 뒤를 이었다.

고속도로 모습 [사진=뉴스핌DB]

메리츠화재를 포함한 대형 손보사 5곳을 기준으로 보면 1~8월 누적 손해율은 평균 84.3%다. 메리츠화재의 누적 손해율은 82.8%로 주요 손보사 가운데 가장 낮았다.

자동차보험 손해율은 보험사가 거둬들인 보험료 가운데 사고 보험금으로 지급한 금액의 비율이다. 사업비까지 고려하면 업계에서는 통상 80% 안팎을 손익분기점으로 보고 있어 현재 손해율은 수익성을 내기 어려운 수준이다.

월별로도 좀처럼 뚜렷한 개선세가 나타나지 않고 있다. 올해 대형 4개사의 평균 손해율은 1월 89% 안팎까지 올랐다가 3~6월 80%대 초중반으로 낮아졌지만 7월 다시 80%대 중반으로 상승했다. 8월에는 평균 84% 수준을 기록했다.

손보사들은 올해 초 자동차보험료를 1.3~1.4%가량 인상했다. 5년 만의 보험료 인상이었지만 앞서 4년 연속 보험료를 내린 영향이 누적된 만큼 손해율을 끌어내리기에는 인상 폭이 충분하지 않았다는 게 업계의 평가다.

보험금 원가 상승도 부담이다. 자동차 정비수가가 지속해서 오르고 있는 데다 사고 피해자의 휴업손해 등을 산정할 때 반영되는 일용근로자 임금도 상승하고 있다. 보험료 수입 증가보다 사고 한 건당 지급해야 하는 비용이 빠르게 늘면 손해율 개선 효과가 제한될 수밖에 없다.

실제 자동차보험 수익성은 이미 적자로 돌아섰다. 올해 상반기 자동차보험 보험손익은 1848억원 적자를 기록했다. 상반기 기준 자동차보험이 적자를 낸 것은 2020년 이후 6년 만이다.

추석 연휴도 변수다. 연휴 기간 차량 이동이 늘면 사고 건수뿐 아니라 사고 한 건당 인적 피해 규모가 커질 가능성이 있어서다.

업계 관계자는 "추석 연휴 이동수요 증가에 따라 사고 건수와 사고당 인명피해액이 늘어날 가능성이 있고 정비수가와 일용근로자 임금 등 원가 상승 요인도 지속되고 있어 향후 손해율이 더 악화될 수 있다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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