쿠팡 PB 페스타, 나흘간 6000명 방문…상품 700종 전시 성료

성수동서 사전예약 조기 마감

중소 제조사 전용관 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡의 자체 브랜드(PB) 담당 계열사 씨피엘비(CPLB)는 지난 17일부터 20일까지 서울 성수동에서 연 '쿠팡 온리 페스타'에 6000여 방문객이 찾았다고 22일 밝혔다.

사전예약이 조기 마감된 이번 행사에는 곰곰·코멧·탐사 등 쿠팡 PB 상품 600여 종과 중소 제조사의 자체 브랜드(NB) 상품 100여 종을 더해 총 700여 종이 전시됐다. 전시 공간은 약 600여 평 규모로 야외부터 1·2층까지 꾸렸다.

지난 17일 쿠팡의 자체브랜드(PB) 담당 계열사 CPLB가 주최한 '쿠팡 온리 페스타'에서 전경수 CPLB 대표와 행사 관계자들, PB 중소 제조사들이 한 자리에 모였다. [사진=쿠팡]

방문객은 평소 구매하던 PB 상품을 체험 프로그램으로 직접 확인했다. 쌀과 잡곡을 비교하거나 벽지 등 생활용품 소재의 촉감을 살펴보는 방식이다.

씨피엘비는 1.5층 전체를 중소 제조사 브랜드 전용 공간으로 운영했다. 제조사들은 직접 기획·개발한 상품을 선보였고, 현장에서는 '이 브랜드가 쿠팡 PB였냐', '이 제품을 만든 곳이 중소기업이었냐'는 반응이 나왔다.

쿠팡 온리 페스타 전시장 전경. [사진=쿠팡]

'곰곰' 만두와 볶음밥 등을 생산하는 푸르온의 서범준 대표는 "소비자를 직접 만나 고객 피드백을 확인하는 소중한 무대였다"며 "고객들과의 직접 소통이 상품 개발 등에 큰 도움이 될 것 같다"고 했다. '코멧' 지퍼백과 종이호일을 공급하는 에스씨코리아는 쿠팡과 거래를 이어오며 설비·고용·복지 투자를 늘려왔다고 밝혔다.

지난 18일과 19일 저녁에는 야외에서 '곰곰식당'을 운영했다. 고기, 채소, 떡볶이 떡, 만두, 소스 등 서로 다른 제조사가 생산한 '곰곰' 브랜드 상품을 활용한 시식 행사다. 주말에는 어린 자녀와 함께 온 가족 단위 고객과 성수동을 찾은 외국인 관광객도 행사장을 찾았다.

씨피엘비는 이번 행사 성과를 바탕으로 제조사와 고객 간 접점을 확대하는 방안을 검토할 방침이다.

kji01@newspim.com