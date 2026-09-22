SK 사회적가치연구원, AI로 CSR 성과 측정…'SEE SV' 첫 공개

예산·수혜자 수 넘어 실제 사회 변화 평가…18개 지표로 성과 분석

AI가 근거 제시하고 사람이 최종 판단…연말 베타 서비스 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK가 설립한 사회적가치연구원이 기업의 사회공헌(CSR) 활동이 실제로 어떤 사회적 변화를 만들어냈는지를 인공지능(AI)으로 측정·평가하는 플랫폼을 선보였다. 투입한 예산이나 수혜자 수 중심의 기존 평가에서 벗어나 사업의 효과를 데이터로 분석하고 향후 자원 배분까지 지원하는 것이 핵심이다.

사회적가치연구원은 22일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 사회적가치 페스타'에서 AI 기반 CSR 측정·평가 플랫폼 'SEE SV'를 처음 공개하고 시연했다. 한국사회가치평가, 에이아이웍스(AIWORKX), 액터턴 파트너스(Ackterton Partners), SK와 공동 개발했다.

나석권 사회적가치연구원 대표가 22일 서울 코엑스에서 열린 '2026 대한민국 사회적가치 페스타'에서 인사말을 하고 있다. [사진=사회적가치연구원]

SEE SV는 기존 CSR 성과관리가 예산과 사업 횟수, 수혜자 수 등 산출물 중심으로 이뤄졌던 한계를 보완해 사업의 기획부터 실행, 성과까지 연결해 평가하도록 설계됐다. 수혜자와 사회에 실제로 어떤 변화가 나타났는지까지 측정하는 방식이다.

평가 체계는 기획·실행·성과 등 3개 영역, 총 18개 세부 지표로 구성됐다. 정성·정량 평가뿐 아니라 사회적 성과를 화폐 가치로 환산하는 기능도 제공한다. 사업의 성숙도와 영향 범위에 따라 6개 평가 유형을 적용하고 사업 특성에 맞춰 필수·선택 지표를 활용할 수 있다.

특히 AI가 평가 결과를 일방적으로 결정하지 않고 분석 근거와 판단안을 제시하면 사람이 최종 판단하는 '휴먼 인 더 루프(Human-in-the-Loop)' 방식을 적용했다. 플랫폼에 축적되는 평가 결과와 우수 사례, 기존 측정 데이터는 '골든 데이터(Golden Data)'로 구축해 AI의 분석 정확도를 지속적으로 높일 계획이다.

정아름 사회적가치연구원 V-Lab 실장은 "측정 결과가 다음 사업의 기획과 자원 배분에 다시 활용돼 기업의 행동 변화를 이끄는 데 초점을 뒀다"고 설명했다.

사회적가치연구원은 올해 말 SEE SV의 베타 서비스를 열고 기업과 비영리단체(NPO) 등이 참여하는 'CSR 성과 측정·평가 협의체'를 운영할 예정이다. 장기적으로는 기업뿐 아니라 NPO와 사회적기업, 공공부문까지 활용하는 'SV 측정·평가 허브'로 확대한다는 계획이다.

나석권 사회적가치연구원 대표는 "SEE SV는 연말 보고서에 담길 일회성 점수를 만드는 도구가 아니라 막연했던 CSR 프로그램의 성과와 임팩트를 AI 기술로 투명하게 가시화하는 '신뢰의 인프라'"라고 말했다.

syu@newspim.com