신세계百 강남점, 압소바·산리오 콜라보 유아복 출시

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 22일 강남점서 압소바·마이멜로디 신상품을 선보였다.
- 행사는 다음달 5일까지 강남점 10층에서 열린다.
- 마이멜로디 감성 담은 유아복과 용품을 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
마이멜로디 디자인 적용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점이 강남점에서 유아복 브랜드 '압소바'와 산리오의 인기 캐릭터 '마이멜로디'가 협업한 콜라보 신상품을 선보인다고 22일 밝혔다.
행사는 다음달 5일까지 강남점 10층에서 열린다. 캐릭터를 활용한 유아 의류와 용품을 한자리에서 볼 수 있다.
이번 신상품은 마이멜로디 특유의 아기자기한 감성을 압소바의 유아복에 담아낸 것이 특징이다.
마이멜로디를 활용한 캐릭터 디자인과 색감을 적용해 아이들이 편안하게 입으면서도 개성 있는 스타일을 연출할 수 있도록 했다.
대표 상품은 마이멜로디 하트자수점퍼 25만9000원, 헬로키티 리본 배냇 4종 세트 13만9000원, 폼폼푸린 데님워크맨 우주복 가방 세트 19만9000원 등이다.
kji01@newspim.com