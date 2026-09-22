스마일게이트, '이클립스' 이용자와 자립준비청년 지원 나선다

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자립 체험 공간 '이클립스 하우스' 조성 위한 기부금 전달

내달 9일까지 이용자 참여 기부 캠페인…안산 지역 지원 확대

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 MMORPG 신작 '이클립스: 더 어웨이크닝' 이용자들과 함께 자립준비청년 지원 공간 '이클립스 하우스'를 조성하기 위한 기부금을 전달했다고 22일 밝혔다.

(왼쪽부터) 오창종 사단법인 아이들세상 함박웃음 대표, 이상문 엔픽셀 PD, 신재익 스마일게이트 이사가 17일 '이클립스 하우스' 조성을 위한 기부금 전달 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=스마일게이트]

이클립스 하우스는 자립준비청년이 보호시설을 떠나기 전 자립생활을 경험할 수 있도록 마련하는 공간이다. 스마일게이트는 노후 자립생활관을 리모델링하고 가전·가구·생활용품 등을 지원한다. 자립에 필요한 물품을 담은 '첫걸음 패키지'와 취업·입시·자격증 취득 등 개인별 자립역량 지원 사업도 운영한다.

스마일게이트는 지난 17일 경기 안산시 '스마일하우스 2호'를 운영하는 사단법인 아이들세상 함박웃음에 기부금을 전달했다. 향후 안산시와 협력해 지역 내 32개 그룹홈의 자립준비청년까지 지원 대상을 확대할 계획이다.

이용자가 참여하는 기부 캠페인도 다음 달 9일까지 진행한다. 이용자는 '이클립스 픽' 공식 스킨을 구매하거나 스마일게이트 희망스튜디오의 '펀딩(FUNding)' 페이지를 통해 기부에 참여할 수 있다. 참여자를 대상으로 장패드와 텀블러 등 굿즈와 인게임 쿠폰도 추첨을 통해 제공한다.

flurry327@newspim.com