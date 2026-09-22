안형준 "민간 AX 경험 참고해 범정부 AI 활용 데이터 기반 강화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빅밸류 찾아 AI 에이전트 자율조직 운영 사례 점검

통계 메타데이터·데이터 품질관리 등 민관 협력 논의

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 안형준 국가데이터처장이 22일 "민간의 인공지능 전환(AX) 경험과 데이터 관리 기술을 참고해 범정부 인공지능(AI) 활용을 뒷받침하는 데이터 기반을 강화하겠다"고 말했다.

안 처장은 이날 서울 성동구 데이터 기술 기업 빅밸류 본사를 찾아 AI 에이전트를 활용한 자율조직 운영 사례를 살펴보고 데이터 산업 활성화와 AI를 활용한 데이터 업무 혁신 방안을 논의했다.

안형준 국가데이터처장(왼쪽에서 두 번째)이 22일 데이터 기술 기업 '빅밸류'를 방문해 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=데이터처]

안 처장은 "빅밸류의 인공지능(AI) 에이전트 활용 사례를 직접 살펴보면서 인공지능(AI)이 실제 업무 현장에서 어떻게 활용될 수 있는지 확인하는 계기가 됐다"고 밝혔다.

그러면서 "현장에서 제시된 데이터 중심의 인공지능 전환(AX) 방안 등을 데이터 표준·품질 관리체계 마련에 참고하고, 기업들이 국가통계 데이터를 활용해 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원 방안도 모색하겠다"고 부연했다.

이날 빅밸류는 사내 실험으로 구축한 자율조직 '복덕방 컴퍼니'를 소개하고 AI 에이전트가 실제 업무를 수행하는 과정을 시연했다. 이 조직은 별도 직원 없이 의사결정과 고객응대, 홍보, 품질검수, 운영 등 5개 기능을 각각의 AI 에이전트가 담당하는 방식이다.

빅밸류 측은 향후 기업 업무에서 사람은 방향 설정과 책임을 맡고 단순·반복 업무는 AI 에이전트가 수행하는 방향으로 업무 방식이 변화할 것으로 전망했다. 데이터처는 이번 시연을 통해 AI 에이전트 기반 업무 자동화가 실제 현장에서 구현되는 방식을 확인하고 공공부문 적용 가능성을 살폈다고 설명했다.

안형준 국가데이터처장(오른쪽에서 두 번째)이 22일 데이터 기술 기업 '빅밸류'를 방문해 인공지능(AI) 기반 데이터행정혁신 방안에 관하여 논의하고 있다. [사진=데이터처]

이어진 면담에서는 공공부문의 AX를 위해 기관별 정책 데이터 기반 구축과 데이터 표준·품질 관리체계 마련이 중요하다는 의견이 제시됐다.

데이터처가 추진 중인 'AI 친화적 통계 메타데이터(온톨로지) 구축'과 '통계 특화형 AI 데이터 관리체계 구축' 사업을 놓고도 데이터 정제와 AX 경험을 공유하고 민관 협력 방향을 논의했다.

데이터처는 AI를 활용한 통계서비스 혁신과 데이터 산업 생태계 활성화를 위한 민관 협력을 이어갈 계획이다.

hyun9@newspim.com