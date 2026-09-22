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천궁-II·KF-21 레이다 점검한 김승연 회장 "독보적 국방 AI 역량 강화" 주문

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AI 핵심 요약

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  • 김승연 한화그룹 회장이 22일 구미사업장을 찾아 방산 AI 경쟁력을 점검했다.
  • 천궁-II MFR과 AI 통합방공체계, IBS 등을 살피며 국방 AI 강화를 주문했다.
  • 안전 강조하며 한화시스템의 방산 두뇌 역할과 투자 확대를 확인했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천궁-II·KF-21 레이다 등 미래 방산 기술 점검
"한화시스템은 한화 방산의 두뇌이자 신경망"

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 김승연 한화그룹 회장이 한화시스템 구미사업장을 찾아 미래 방산 기술 경쟁력을 점검하고 국방 인공지능(AI) 역량 강화를 주문했다.

한화그룹은 김 회장이 22일 경북 구미시에 위치한 한화시스템 구미사업장을 방문해 사업 현황을 보고받고 첨단 방산 제품 생산 시스템을 점검했다고 밝혔다. 이날 현장경영에는 김동관 한화그룹 수석부회장과 양기원 한화시스템 대표이사 등 주요 경영진이 함께했다.

김승연 한화그룹 회장과 김동관 수석부회장이 한화시스템 구미사업장 천궁 다기능레이다 시험장을 방문했다.[사진=한화그룹]

김 회장은 방명록에 "K-방산 AI 혁신의 출발점, 한화시스템이 대한민국 자주국방의 미래를 만들어 나갑니다"라고 적었다.

김 회장은 중거리 지대공 유도무기체계 '천궁-II'의 핵심 센서인 다기능레이다(MFR) 조립·시험 현장을 둘러봤다. 다기능레이다는 적 항공기와 미사일을 탐지·추적하고 피아를 식별하는 동시에 요격미사일 유도를 지원하는 방공체계 핵심 장비다. 한화시스템은 천궁-II 다기능레이다를 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 이라크에 수출하고 있다.

이어 한화시스템이 개발 중인 AI 기반 통합방공체계도 점검했다. 해당 체계는 레이다와 전자광학센서 등 감시체계와 대공포·유도무기를 연결해 다수의 복합 위협에 대한 신속한 판단과 대응을 지원한다. 김 회장은 천궁 다기능레이다와 KF-21 능동위상배열(AESA) 레이다 등을 시험하는 근접전계시험장도 찾았다.

김 회장은 해양 분야에서 국내 최초로 개발한 콕핏형 통합함교체계(IBS)도 살펴봤다. 한화시스템은 40여년간 축적한 함정전투체계(CMS) 기술을 바탕으로 AI 기반 지능형 전투체계와 자동교전·자율항해, 유·무인 복합작전 기술 등을 개발하고 있다.

김 회장은 "한화그룹 방산의 경쟁력을 좌우하는 핵심은 AI이며 그 중심 역할을 한화시스템이 맡고 있다"며 "한화에어로스페이스와 한화오션이 만드는 육·해·공·우주의 핵심 전력을 AI 지휘통제 시스템으로 연결하는 한화시스템은 한화 방산의 두뇌이자 신경망을 책임지는 핵심 축"이라고 말했다. 이어 "어느 누구도 대체할 수 없는 독보적인 국방 AI 역량을 키워나가기 바란다"고 당부했다.

안전의 중요성도 강조했다. 김 회장은 "큰 성과는 안전에서 출발한다. 안전이 확보되지 않은 미래는 없다"며 "나의 안전뿐 아니라 동료와 협력사의 안전까지 세심하게 살피는 자세가 구미사업장의 일상이 돼야 한다"고 말했다.

한화시스템 구미사업장은 레이다와 전자광학, 함정전투체계 등 방산전자 장비를 개발·생산하는 거점이다. 한화시스템은 지난해 12월 기존 사업장에 약 2800억원을 투자해 면적을 2배 이상 늘린 8만9000㎡ 규모의 신사업장을 준공했다. 국내 방산업계 최대 규모인 약 1500평의 클린룸과 첨단 생산·시험시설도 갖췄다.

김 회장의 이번 현장경영은 올해 1월 제주우주센터 방문에 이어 두 번째다. 한화시스템은 향후 국방 AI와 체계통합 경쟁력을 지속적으로 강화한다는 계획이다.

heoneykim@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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