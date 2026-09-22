스마일게이트 '네온 어비스 2', 10월 8일 정식 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

스토브·스팀 비롯 PS5·엑스박스·스위치 동시 출시

정식 버전서 최종 보스 '허영의 신 테이아' 공개

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 로그라이크 액션 게임 '네온 어비스 2(Neon Abyss 2)'를 오는 10월 8일 스토브와 스팀을 통해 PC 정식 출시한다고 22일 밝혔다.

스마일게이트가 '네온 어비스 2(Neon Abyss 2)'를 오는 10월 8일정식 출시한다. [사진=스마일게이트]

정식 출시 일정은 '도쿄게임쇼 2026' 기간 열린 'PC 게이밍 쇼 도쿄 다이렉트'에서 신규 트레일러와 함께 공개됐다. 같은 날 플레이스테이션5, 엑스박스 시리즈 X|S, 닌텐도 스위치 등 콘솔 버전도 출시된다.

'네온 어비스 2'는 픽셀 아트로 구현한 사이버펑크와 신화가 결합된 세계 '어비스'를 배경으로, 동반자 '해치몬'과 함께 신들에게 복수하는 여정을 그린 로그라이크 액션 게임이다.

지난해 얼리 액세스로 출시된 이후 이용자 피드백을 반영한 '치명적인 카니발', '빛을 훔치는 그림자' 등 대형 업데이트를 통해 신규 보스와 무기, 접사, 에이전트, 플레이 모드 등을 추가해왔다.

정식 버전에서는 새로운 최종 보스 '허영의 신 테이아(Theia)'가 등장한다. 테이아와의 보스전은 총 3단계로 구성되며 단계별 공격 패턴과 연출을 선보인다.

스마일게이트는 국내 공동 퍼블리싱 파트너로서 정식 출시에 맞춰 마케팅과 한글화 품질 개선 등을 지원할 계획이다.

flurry327@newspim.com