"시진핑, 트럼프 면전에 '대만 무기판매 중단' 요구할 것"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 =시진핑 중국 주석이 오는 24일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담에서 대만 무기판매 중단을 강하게 요구할 것으로 보인다고 로이터 통신이 22일 소식통을 인용해 보도했다.

시 주석은 1982년의 미중 공동성명에 근거해 미국의 대만 무기지원 축소와 이미 계약된 군사 장비의 인도 중단까지 요구할 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

로이터에 따르면 시 주석은 이 문제를 미국 국립문서기록관리청(National Archives)을 방문한 자리에서 제기할 수도 있다고도 한다.

대만의 국제적 지위를 다루는 '하나의 중국' 원칙은 중국 외교의 레드라인이다. 대만 내 독립 세력을 충동질한다는 이유로 그간 중국은 대만 무기판매 중단을 미국에 반복적으로 요구해 왔다.

중국은 이번 정상회담에서 지난 1982년 미국과 마련했던 '8·17 공동성명'의 정신을 전면에 내세울 것이라고 3명의 소식통은 전했다. 해당 성명에서 미국은 대만에 대한 무기판매를 점진적으로 줄여나가는 한편, 대만에 장기적으로 무기를 판매할 의도가 없다고 명기했다.

다만 같은 해 로널드 레이건 당시 대통령은 '6대 보장'을 통해 대만 무기판매를 종료할 날짜를 정하지 않았고, 무기 판매 전에 중국과 협의하지 않는다는 입장도 분명히 했다. 레이건 대통령은 대만 무기판매 축소는 중국이 양안 문제를 평화적으로 해결하겠다는 약속을 계속 이행하는 것을 절대적 조건으로 한다고 헸다.

이번 트럼프와 만남에서 시 주석은 8·17 공동성명에 대한 중국측 해석을 강하게 제기할 것으로 보인다고 소식통은 전했다.

중국 외교부는 로이터의 논평 요청에 응하지 않았다. 이날 중국의 당 기관지 인민일보는 대만 문제가 잘못 처리될 경우 미중 관계가 "매우 위험한 상황"으로 치달을 수 있다고 경고했다. 중국은 지난 5년간 대만 주변에서 군사활동을 크게 늘려왔다. 여기에는 실탄 미사일 훈련도 포함됐다.

시 주석은 미국 현지시간 23일 오후 워싱턴에 도착, 24일 공식 회담 일정을 소화한다. 25일에는 국립문서기록관리청을 방문한 뒤 귀국한다.

백악관 관계자는 트럼프 대통령이 대만에 대한 새로운 무기 판매와 관련한 결정을 비교적 빠른 시일 내에 내릴 것이라고 밝힌 바 있다고 전했다. 이 관계자는 "트럼프 대통령이 첫 임기 때 역사상 어느 미국 대통령보다 많은 무기 (대만에 대한) 판매를 승인했고, 두 번째 임기 첫해에도 조 바이든 전 대통령 재임 4년 전체를 합한 것보다 더 많은 무기 판매를 승인했다"고 덧붙였다.

대만 외교부는 미중 정상회담 전개 상황을 면밀히 주시하고 있다며 미국과 '긴밀한 소통'도 유지하고 있다고 밝혔다

한편 중국은 미국의 신규 무기판매 승인을 저지하는 것에서 한발 더 나아가 대만이 이미 주문한 무기의 인도도 중단할 것을 미국에 요구하고 있는 것으로 전해진다. 그 대가로 중국은 중동 호르무즈 해협에서 돌파구를 찾지 못하고 있는 트럼프 대통령을 위해 이란에 압력을 가하는 데 협조할 수 있다는 생각이라고 소식통은 덧붙였다.

이는 대만을 단순한 양안 현안에 국한시키지 않고 이란 및 중동 안보 문제를 포괄하는 정상 간 거래 의제로 끌어올리려는 중국의 시도로 해석된다.

다만 미국이 대만 무기판매를 중국과의 거래 수단으로 삼을 경우, 대만의 자위 역량과 인도·태평양 동맹들의 미국에 대한 신뢰에 상당히 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려가 적지 않다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 [사진=로이터 뉴스핌]

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