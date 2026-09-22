보령, 中에 '탁소텔' 3837억원 공급…역대 최대 계약

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이판제약과 7년 장기 공급계약, 최소구매의무 포함

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 보령이 중국 제약사 이판제약(Yifan Pharmaceutical)과 글로벌 오리지널 항암제 '탁소텔(Taxotere·성분명 도세탁셀)'을 7년간 공급하는 3837억원 규모 계약을 체결했다.

보령은 이판제약과 중국 시장에 탁소텔을 공급하는 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 계약 규모는 총 2억7714만4985달러(약 3837억원)로 보령이 체결한 공급계약 가운데 역대 최대 규모다.

청셴펑 이판제약 창업자 겸 회장(왼쪽 다섯 번째) 보령 김정균 대표(왼쪽 여섯 번째) 등 관계자들이 21일 중국 상하이 이판제약 국제이노베이션센터에서 열린 계약 체결식에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=보령]

계약에는 연도별 최소구매의무가 포함됐다. 실제 구매량이 약정 수량에 미달할 경우 적용되는 보상 조건도 마련했다. 계약에 따른 매출은 제품 공급 일정에 따라 순차적으로 반영될 예정이다.

이번 계약은 보령이 사노피로부터 탁소텔의 글로벌 사업을 인수한 이후 인수 대상 국가 가운데 매출 비중이 가장 큰 중국에서 장기 공급 기반을 확보한 것이다.

보령은 탁소텔 글로벌 사업 인수 이후 국가별 판매와 파트너십, 품질 및 공급망 등을 직접 운영하고 있다. 기존 생산체계를 통한 공급을 이어가는 동시에 기술이전과 국가별 인허가 절차를 거쳐 탁소텔 생산을 충남 예산캠퍼스로 순차적으로 전환할 계획이다.

중국 현지 판매는 이판제약이 맡는다. 이판제약은 선전증권거래소 상장사로 항암제를 포함한 의약품 생산과 영업·마케팅 사업을 하고 있다. 독일 체플라팜이 로슈로부터 인수한 세포독성항암제 '젤로다'의 중국 내 영업·마케팅도 담당한다.

보령은 앞서 릴리로부터 세포독성항암제 '젬자'와 '알림타'의 국내 사업을 인수한 뒤 자체 생산으로 전환한 바 있다. 회사는 이 같은 경험을 탁소텔에도 적용해 생산 내재화를 추진한다.

향후 추가 글로벌 오리지널 브랜드 인수와 자체 제품 수출, 글로벌 위탁개발생산(CDMO) 사업도 확대할 계획이다. 중장기적으로는 원료의약품(API) 내재화와 제형 개선도 계획 중이다.

김성진 보령 최고전략책임자(CSO) 전무는 "탁소텔 사업권 대상 국가 가운데 가장 큰 시장인 중국에서 7년간 장기 수요를 확보했다"며 "탁소텔의 국가별 사업 안정화와 생산 이전, 추가 글로벌 브랜드 확보 및 CDMO 확대를 통해 2030년 글로벌 매출 3000억원 이상을 달성한다는 목표"라고 말했다.

sykim@newspim.com