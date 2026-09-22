진로, 일본 EDM 팬 만났다…하이트진로, 현지 체험 마케팅 강화

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글로벌 음악 페스티벌 통해 젊은 소비자와 접점 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 하이트진로가 일본의 대형 음악 축제를 무대로 현지 젊은 소비자 공략에 속도를 냈다.

하이트진로가 일본 도쿄의 세계적 EDM 음악 페스티벌 '울트라 재팬 2026'에 국내 주류업체 중 처음으로 참가했다고 22일 밝혔다.

하이트진로가 일본 도쿄에서 열린 세계적인 EDM 음악 페스티벌 '울트라 재팬 2026(ULTRA JAPAN 2026)'에 처음 참가해 젊은 현지 소비자들과 만났다고 밝혔다. [사진=하이트진로 제공]

지난 19~20일 도쿄 오다이바 울트라 파크에서 열린 행사에서 하이트진로는 브랜드 부스를 운영해 참이슬 과일 소주를 활용한 다양한 RTD(Ready To Drink) 제품을 선보였다. 참이슬 과일 소주에 탄산수를 조합한 청포도·레몬·메론 맛 제품과 참이슬·레드불 조합 제품을 360ml 잔에 담아 판매했다. 2잔 이상 구매 고객에게는 스트랩 판촉물을 증정했다.

울트라 재팬은 1999년 미국 마이애미에서 시작된 '울트라 뮤직 페스티벌'의 일본 행사로, 올해 11회째다. 세계적인 DJ들이 공연을 펼쳤다.

황정호 하이트진로 해외사업본부 전무는 "일본의 젊은 소비자들과 직접 만나 진로 브랜드를 알릴 수 있었다"고 말했다.

nrd@newspim.com