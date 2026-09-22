'배틀그라운드 모바일' 아시안게임 결승 28일 개막…12개국 출전

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 28일부터 29일까지 도코나메서 결승을 연다고 밝혔다.
- 배틀그라운드 모바일은 아시안게임 두 번째 메달 종목이 됐다.
- 총 12개 대표팀이 12경기를 치르며 메달을 겨룬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국, 항저우 대회 은메달 이어 두 번째 메달 도전
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 '배틀그라운드 모바일 아시안게임 버전'의 2026 아시안게임 e스포츠 결승이 오는 28일부터 29일까지 일본 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린다고 밝혔다.
배틀그라운드 모바일은 2022 항저우 아시안게임에 이어 두 번째로 아시안게임 공식 메달 종목으로 채택됐다. 이번 대회에는 예선을 거친 8개 팀과 항저우 아시안게임 메달리스트 3개 팀, 개최국 일본 등 총 12개 대표팀이 출전한다.
지난 6월 베트남 호찌민에서 열린 예선 결승에서는 23개 팀이 경쟁해 파키스탄이 1위를 차지했으며, 상위 8개 팀이 본선 진출권을 확보했다.
결승은 이틀간 하루 6개씩 총 12개 매치로 진행된다. 매일 첫 4개 매치는 에란겔, 나머지 2개 매치는 미라마에서 열리며 최종 순위는 누적 순위 점수와 킬 포인트를 합산해 결정한다.
2022 항저우 아시안게임에서 은메달을 획득한 대한민국 대표팀도 이번 대회에서 메달 획득에 도전한다.
flurry327@newspim.com