'배틀그라운드 모바일' 아시안게임 결승 28일 개막…12개국 출전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28~29일 일본 아이치 스카이 엑스포서 총 12매치 진행

한국, 항저우 대회 은메달 이어 두 번째 메달 도전

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 '배틀그라운드 모바일 아시안게임 버전'의 2026 아시안게임 e스포츠 결승이 오는 28일부터 29일까지 일본 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린다고 밝혔다.

오는 28일부터 29일까지 일본 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 '배틀그라운드 모바일 아시안게임 버전'의 2026 아시안게임 e스포츠 결승이 개최된다. [사진=크래프톤]

배틀그라운드 모바일은 2022 항저우 아시안게임에 이어 두 번째로 아시안게임 공식 메달 종목으로 채택됐다. 이번 대회에는 예선을 거친 8개 팀과 항저우 아시안게임 메달리스트 3개 팀, 개최국 일본 등 총 12개 대표팀이 출전한다.

지난 6월 베트남 호찌민에서 열린 예선 결승에서는 23개 팀이 경쟁해 파키스탄이 1위를 차지했으며, 상위 8개 팀이 본선 진출권을 확보했다.

결승은 이틀간 하루 6개씩 총 12개 매치로 진행된다. 매일 첫 4개 매치는 에란겔, 나머지 2개 매치는 미라마에서 열리며 최종 순위는 누적 순위 점수와 킬 포인트를 합산해 결정한다.

2022 항저우 아시안게임에서 은메달을 획득한 대한민국 대표팀도 이번 대회에서 메달 획득에 도전한다.

flurry327@newspim.com