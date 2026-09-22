KT&G, 3600억원 규모 자사주 매입·소각…"주주환원 확대"

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 22일 이사회를 열고 3600억원 규모(207만주, 발행주식총수의 약 2%)의 자사주 매입·소각을 결정했다.

KT&G CI. [사진= KT&G]

KT&G는 23일부터 자사주 장내 매입을 시작해 취득이 완료되는 대로 전량 소각할 방침이다. 이는 지난 2월 밝힌 3000억원 이상 규모의 신규 자사주 매입·소각 계획을 실행에 옮긴 것이다.

앞서 KT&G는 지난 4월 보유 중이던 1조8000억원 규모의 자사주를 전량 소각한 바 있다. 이에 따라 2024년 11월 발표한 2024~2027년 중장기 주주환원계획에서 제시한 자사주 소각 목표, 즉 2023년 기준 발행주식총수의 20% 소각을 조기에 넘어선 상태다.

주주환원 확대의 배경에는 실적 성장이 있다. KT&G는 상반기 연결 기준 매출액 3조4052억원, 영업이익 7790억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 12.0%, 22.6% 증가한 수치로, 해외궐련과 NGP(차세대 담배)사업 등 본업 경쟁력 강화가 실적을 견인했다.

이를 바탕으로 중간배당금은 지난해 1400원에서 600원 오른 2000원으로 결정됐다. KT&G는 올 4분기 배당 강화를 중심으로 한 새로운 중장기 주주환원정책을 발표할 예정이다.

실적 성장과 주주환원 확대는 글로벌 자산운용사들의 지분 매입으로도 이어지고 있다. 미국 캐피털그룹은 KT&G 지분율을 8.22%까지 확대했고, 세계 최대 자산운용사 블랙록도 6.15%의 지분을 보유하고 있다.

KT&G 관계자는 "주주환원 정책의 예측가능성을 높이고 자본시장의 신뢰 및 주당 가치 제고를 위해 이번 자사주 매입·소각을 결정하게 됐다"며 "향후에도 실적 성장과 주주환원 확대의 선순환을 구축하는 등 주주가치 증대에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com