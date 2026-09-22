동해시, '추석맞이 전통시장 가는 날' 운영

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 추석 명절을 맞아 전통시장의 활성화를 위한 '추석맞이 전통시장 가는 날' 행사를 22일부터 23일까지 진행한다고 밝혔다.

이정학 동해시장이 동쪽바다중앙시장에서 상인과 추석 덕담을 나누고 있다.[사진=동해시] 2026.09.22 onemoregive@newspim.com

이번 행사에는 시 직원, 상인회, 유관기관·단체가 한자리에 모여 동쪽바다중앙시장과 북평민속시장에서 장보기를 실시할 예정이다.

특히 올해는 묵호권을 포함한 여러 지역에서 주민들과 사회단체가 자발적인 환경정비와 클린 운동 등을 통해 지역사회를 위한 활동을 이어온 만큼 이를 전통시장 이용과 지역 소비 확산으로 연결하려는 의도가 돋보인다.

22일에는 동쪽바다중앙시장을 방문해 추석 성수품을 직접 구매하고 시장 상인들을 격려할 계획이다. 이어 23일에는 북평민속시장에서 장보기를 진행하며 상인들과의 소통을 강화할 예정이다.

행사 기간 동안에는 동해사랑상품권과 온누리상품권 사용을 촉진하는 데 주력하며 상인회와 간담회를 통해 경기 상황과 시장의 애로사항 등을 청취할 예정이다. 이를 통해 전통시장과 골목상권 활성화에 대한 다양한 의견을 나누기로 했다.

동해시 추석맞이 전통시장 가는 날.[사진=동해시] 2026.09.22 onemoregive@newspim.com

추석 명절을 앞두고 물가안정 캠페인도 실시된다. 동해시는 동해사랑상품권 인센티브를 상향 조정하고 전통시장 및 착한 가격 업소 이용 방법을 홍보하여 건전한 소비 문화를 조성할 계획이다.

이재국 경제과장은 "지역을 깨끗하게 가꾸고, 전통시장을 이용하는 일이 지역의 활력을 더하는 실천"이라며, "이번 추석에 시민들과 기관·단체가 함께 전통시장을 찾고 상인들에게 힘을 전해 풍성한 명절이 되기를 바란다"고 말했다.

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