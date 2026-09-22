부산 참다랑어 한자리에…동원산업, K수산물 소비 촉진 행사

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오는 26일부터 내달 1일까지 현대백화점 판교점에서 행사 진행

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 동원산업이 부산광역시, 대형선망수산업협동조합과 함께 국내산 수산물 소비 촉진에 나선다.

동원산업은 오는 26일부터 다음달 1일까지 현대백화점 판교점 지하1층에서 'K-수산물 상생 팝업' 행사를 개최한다고 22일 밝혔다. 행사의 중심은 부산 앞바다에서 어획한 100kg 이상의 참다랑어 해체쇼다. 매일 현장에서 초대형 참다랑어를 해체해 한정 판매할 예정이다.

동원산업이 부산광역시, 대형선망수산업협동조합(이하 대형선망수협)과 손잡고 국내산 수산물 소비 촉진에 나선다고 밝혔다. [사진=동원산업 제공]

부산의 시어(市魚)인 고등어는 새로운 형태로 선보인다. 봉초밥과 솥밥 등 이색 메뉴를 판매해 젊은 세대의 취향을 겨냥했다.

대형선망수협은 신선한 고등어 원물을 비롯해 판매 촉진 품목을 지원한다. 어업인이 직접 잡은 수산물이 소비자 식탁까지 안정적으로 이어지도록 뒷받침하는 것이다.

동원산업 관계자는 "물가 부담으로 어려움을 겪는 어업인들과 상생하고, 우수한 국내산 수산물의 가치를 소비자에게 알리기 위해 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

nrd@newspim.com