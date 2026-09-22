전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 중기·벤처

속보

더보기

"온라인 시대라는데"…코웨이가 오프라인 체험매장 늘리는 이유

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코웨이가 22일 서울 노원구에 직영점을 열고 오프라인 매장을 확대했다.
  • 비렉스 마케팅 강화와 체험형 소비 트렌드가 확장 배경으로 꼽혔다.
  • 코웨이는 상반기 매출 2조7719억원, 영업이익 5041억원을 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소유보다 '경험' 중시하는 트렌드 반영...'비렉스' 마케팅 강화
비렉스 판매 확대에 상반기 사상 최대 실적

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 정수기로 잘 알려진 코웨이가 불황에도 오프라인 매장을 공격적으로 확대하는 배경에 관심이 쏠린다. 온라인 쇼핑이 활성화되고 임대료·인건비 등 고정비 부담이 커지면서 오프라인 매장을 축소하는 유통업계 흐름과는 상반된 행보다.

업계에서는 코웨이의 오프라인 매장 확대가 소유보다 '경험'을 중시하는 최근 유통 트렌드를 반영한 것으로 보고 있다. 여기에 침대·안마의자 브랜드 '비렉스(BEREX)'의 마케팅 강화 역시 오프라인 접점 확대에 영향을 미쳤을 것이란 분석이 나온다.

최근 유통업계에서는 특히 2030세대를 중심으로 오프라인 공간을 단순히 상품을 구매하는 곳이 아니라 놀이터나 문화 소비 공간으로 받아들이는 경향이 강해지고 있다. 이에 주요 브랜드들도 소비자들의 이러한 수요를 겨냥해 팝업스토어(임시 매장)와 플래그십스토어(대표 매장) 등 체험형 오프라인 공간을 확대하고 있다.

◆ 소유보다 '경험' 중시하는 트렌드 반영...'비렉스' 마케팅 강화

22일 업계에 따르면 코웨이는 최근 서울 노원구 롯데백화점에 '코웨이갤러리 롯데 노원 직영점'을 오픈했다. 팝업을 제외한 올해 10번째 공식 직영매장으로, 주요 생활권과 핵심 상권을 중심으로 오프라인 채널 확대에 속도를 내고 있다.

코웨이는 프리미엄 가전·가구와 이사·혼수 등 리빙 수요가 집중되는 백화점을 중심으로 코웨이갤러리를 확대하고 있다. 다양한 제품을 직접 살펴보려는 고객 수요가 높은 만큼 백화점을 주요 오프라인 접점으로 적극 활용하고 있다.

코웨이갤러리 롯데 평촌점 팝업스토어 모습 [사진=코웨이]

특히 코웨이가 오프라인 매장 확대에 적극 나서는 배경엔 지난 2022년 말 출시한 슬립 및 힐링케어 전문 브랜드 비렉스(BEREX)의 마케팅과도 관련 있다는 분석이다. 비렉스는 '베드 앤 릴랙스(Bed & Relax)'의 약자로, 온전한 휴식과 그 이상의 가치를 전하겠다는 의미다.

침대나 매트리스, 안마의자 등 슬립 및 힐링케어 제품군은 신체에 직접 닿고 가격대가 높아, 온라인 화면이나 설명만으로는 구매를 결정하기 어려운 고관여 제품으로 불린다. 온라인이 아닌 오프라인 매장을 통해 고객이 직접 체험을 해봐야 편리함과 장점을 쉽게 파악할 수 있다.

업계 한 관계자는 "(게임회사) 넷마블에 인수된 이후 코웨이가 젊은층을 타겟으로 한 공격적인 마케팅을 진행하고 있다"며 "과거 정수기 중심의 렌탈 비즈니스에서 벗어나 오프라인 매장에서 코웨이 브랜드와 제품을 직접 경험할 수 있도록 하려는 것"이라고 말했다.

◆ 비렉스 판매 확대에 상반기 사상 최대 실적...영업이익 11% 증가

비렉스는 지난 2022년 12월 론칭 이후 3년 만에 국내 침대 시장 1위를 넘보는 등 코웨이의 핵심사업으로 자리잡았다는 평가가 나온다. 말레이시아를 비롯한 글로벌 확장을 가속화하고, 슬립테크 신상품을 기반으로 마케팅을 강화하고 있다.

코웨이는 비렉스 판매 확대와 함께 올해 상반기 사상 최대 실적을 기록했다. 상반기 매출액은 전년 대비 13% 늘어난 2조7719억원, 영업이익은 11% 증가한 5041억원을 기록했다.

코웨이 관계자는 "지역별 핵심 상권을 중심으로 오프라인 채널을 확대해 더 많은 고객이 생활권 가까이에서 자사 제품을 직접 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동