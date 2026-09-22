넥슨 '카트라이더 러쉬플러스', 알파드라이브원과 컬래버

AI 핵심 요약beta
- 넥슨은 22일 카트라이더 러쉬플러스에 알파드라이브원 컬래버를 했다
- 포뮬러 카트와 ALD1 응원봉 등 아이템을 추가했다
- 추석 맞이 건전지 지급 등 이벤트도 함께 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
멤버 프로필·사인 스티커 포함 패키지 출시
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 K-POP 그룹 '알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE, ALD1)' 컬래버레이션 업데이트를 실시한다고 22일 밝혔다.
이번 업데이트를 통해 알파드라이브원의 'FORMULA' 무대에서 착안한 레전드 스피드 카트 '포뮬러 카트'와 'ALD1 응원봉' 플라잉 펫, 코스튬 등 컬래버 아이템을 추가한다. 멤버별 인물 사진을 활용한 프로필 사진과 사인 스티커, 번호판 등으로 구성된 'ALD1 패키지'도 선보인다.
넥슨은 10월 18일까지 접속과 주행, 랭킹전 미션을 완료한 이용자에게 컬래버 코디 아이템을 제공한다. 10월 20일까지 멀티 대전 참여 횟수에 따라 멤버 친필 사인 폴라로이드와 포토카드, 에어팟 맥스2 등에 응모할 수 있는 경품 응모권도 지급한다.
알파드라이브원 멤버들은 이번 컬래버 아이템 기획과 디자인에 직접 참여했으며, 관련 제작 과정은 웹 예능 콘텐츠를 통해 공개되고 있다.
이와 함께 추석을 맞아 건전지 지급, 랭킹전 추가 점수, 러쉬팜 수확 경험치·수량 증가 등의 이벤트도 진행한다.
flurry327@newspim.com