동아에스티, 인적자원개발 우수기업 선정…민간 대기업 부문

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공정한 인사 운영·체계적인 임직원 역량개발 성과 인정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 '2026년 인적자원개발 우수기업(Best HRD) 인증수여식'에서 민간 대기업 부문 우수기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

인적자원개발 우수기관 인증은 고용노동부·교육부·산업통상자원부·중소벤처기업부가 공동 인증하고 한국산업인력공단이 주관하는 제도다. 능력 중심으로 인재를 채용·관리하고 임직원에게 지속적인 교육훈련 기회를 제공하는 기관을 발굴하기 위해 2006년부터 시행되고 있다.

2026년 인적자원개발 우수기업(Best HRD) 인증수여식'에서 동아에스티 행복경영실 인사팀 김범석 팀장(오른쪽)과 고용노동부 편도인 직업능력정책국장(왼쪽)이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=동아에스티]

동아에스티는 1차 서면심사와 2차 현장심사를 거쳐 인적자원관리(HRM)와 인적자원개발(HRD) 분야의 정량·정성 지표를 종합적으로 평가받았다.

회사는 인사·교육 전담 조직인 '행복경영실'을 중심으로 인사 및 인재 육성 제도를 운영하고 있다.

HRM 부문에서는 공통·리더십·직무역량 등 3대 역량모델을 기반으로 채용부터 평가, 승진, 배치까지 연계한 인사체계를 운영한다. 역량평가제(AC)를 통해 개인의 성과와 리더십 역량을 평가하고 조직·개인 성과와 연계한 차등 보상 체계도 적용하고 있다.

HRD 부문에서는 리더와 구성원이 역량 개발 방향과 경력 목표 등을 논의하는 '1on1 미팅'을 전사적으로 운영하고 있다.

제약산업 특성을 반영한 직무 전문교육인 'GMP School'과 'MR Training'도 진행한다. R&D·영업·생산 등 다른 부문의 현장을 경험하는 OJT 프로그램 '영업한day·생산한day'도 운영하고 있다.

동아에스티 관계자는 "공정한 인사 시스템과 임직원의 성장을 지원하는 인재 육성 체계를 발전시켜 온 노력을 인정받은 결과"라며 "인사제도 개선과 현장 중심의 교육을 통해 임직원과 회사가 함께 성장하는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com