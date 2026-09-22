동해시, 가정폭력피해자보호시설 '새힘터' 신규 차량 지원

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'새힘터', 가정폭력 피해 여성과 아동의 2차 피해 예방...비공개 운영

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 가정폭력피해자보호시설 '새힘터'가 지난 21일 KT&G복지재단의 '사회복지기관 차량 지원 공모사업'에 선정돼 신규 차량을 지원받았다고 22일 밝혔다. 이에 따라 총 2대의 차량을 운영하게 됐다.

새힘터는 가정폭력 피해 여성과 아동의 2차 피해 예방을 위해 비공개로 운영되는 시설이다. 이곳에서는 입소자의 안전한 이동과 병원, 경찰서, 법률기관 방문 및 지역사회 자원 연계를 위한 차량 운행이 필수적이다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

특히 기존 차량의 노후화로 인해 잦은 고장이 발생하고 수리비 부담이 커져 입소자 이동 지원과 긴급 상황 대응에 어려움이 있었다.

신규 차량의 확보로 입소자들은 병원 및 관공서 방문, 상담, 수사 지원을 위한 동행과 자립 및 회복 프로그램 참여 시 더욱 안정적으로 이동할 수 있는 환경이 조성됐다. 또한 위기 상황 발생 시 신속 대응 가능한 기동성도 강화됐다.

배미경 가족과장은 "차량 지원을 통해 입소자들에게 신속하고 안정적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "신규 차량을 통해 가정폭력 피해 여성과 아동이 안전한 환경에서 몸과 마음을 회복하고 건강하게 자립할 수 있도록 지원할 것"이라고 전했다.

onemoregive@newspim.com