컴투스홀딩스, '제노니아 2' 스팀 출시…상점 페이지 공개

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2009년 모바일 출시작 PC로 재출시

4인 주인공·2D 그래픽 구현

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스홀딩스는 액션 RPG '제노니아 2: 잃어버린 기억들'을 스팀(Steam)에 출시한다고 22일 밝혔다.

컴투스홀딩스가 '제노니아 2: 잃어버린 기억들'을 스팀에 출시한다. [사진=컴투스홀딩스]

공개된 스팀 상점 페이지에서는 원작의 2D 그래픽과 스킬 효과, 전투 장면 등을 확인할 수 있다. 서로 다른 전투 스타일을 지닌 주인공 '루', '모르피스', '에크네', '다자'의 모습도 공개됐다. 이용자는 위시리스트에 등록해 향후 출시 일정 등 관련 소식을 받아볼 수 있다.

'제노니아 2'는 2009년 8월 모바일로 출시된 액션 RPG로, '안드라 제국'을 배경으로 '라돈의 봉인' 이후 잃어버린 기억을 찾아가는 이야기를 다룬다. 당시 한국 게임 최초로 미국 애플 앱스토어 게임 매출 1위를 기록했다.

이번 스팀 출시는 앞서 출시한 '제노니아 1: 기억의 실타래'의 이용자 반응과 후속작 출시 요청을 바탕으로 결정됐다. '제노니아 1'은 현재 스팀 이용자 평가에서 '매우 긍정적(Very Positive)'을 기록하고 있다.

컴투스홀딩스는 스팀 상점 페이지 공개를 시작으로 PC 환경에 맞춰 게임 완성도를 높여 출시를 준비할 계획이다.

flurry327@newspim.com