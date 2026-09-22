넷마블 '블소 레볼루션', 18개 직업 밸런스 개편…추석 이벤트 진행

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전투 효율 낮은 직업 상향…무공패 재련·무공 잠재력 개편

신화 보석 최대 5단계 추가 성장…던전 페이백 등 이벤트

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 MMORPG '블레이드 & 소울 레볼루션'에 18개 직업의 밸런스를 개선하고 추석 기념 이벤트를 진행한다고 22일 밝혔다.

넷마블이 '블레이드 & 소울 레볼루션'에 18개 직업의 밸런스를 개선했다. [사진=넷마블]

이번 업데이트에서는 직업 간 성능 격차를 완화하고 직업별 전투 특성을 강화했다. 출시 초기 직업들의 무공 사용성과 초식 효과를 개선하고, 전투 효율이 상대적으로 낮았던 직업들의 성능을 상향했다. 전 직업의 무공패 재련과 무공 잠재력도 각 직업 특성에 맞게 개편했다.

밸런스 조정 대상은 검사, 권사, 역사, 기공사, 주술사, 음양사, 쌍검사, 린검사, 투사, 궁사, 싸울아비, 포술사, 금강사, 귀검사, 사술사, 미호검사, 비도술사, 환술사 등 총 18개 직업이다.

신화 등급 보석을 추가 성장시킬 수 있는 '신화 보석 축복' 시스템도 추가했다. 신화 등급 칠성·팔성 보석 또는 '신화 축복석'을 재료로 사용해 최대 5단계까지 성장시킬 수 있다.

추석을 맞아 오는 23일부터 27일까지 전설·고대 던전 완료 시 입장권 조각을 돌려주는 '추석 맞이, 던전 페이백!' 이벤트를 진행한다. 최종 보상으로는 신화 던전 입장권을 얻을 수 있는 '입장권 조각 선택 상자'를 제공한다.

10월 8일까지 일일 미션을 완료하면 전투 경험치와 은화 획득량을 20% 높여주는 '보름달의 영약'을 지급한다. 이 밖에도 신규 보석 축복 시스템과 홍문진기 확장에 따른 성장 지원, 직업 밸런스 조정에 따른 재련석 페이백 이벤트 등을 진행한다.

flurry327@newspim.com