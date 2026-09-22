GS엔텍, 울산 '문무바람' 부유식 해상풍력 참여…사업영역 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

750MW 규모 프로젝트 계류용 파일 공급 협력

모노파일 넘어 부유식 하부구조물 시장 진출

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= GS그룹의 해상풍력 하부구조물 전문기업 GS엔텍이 고정식 모노파일에 이어 부유식 해상풍력 시장으로 사업영역을 넓힌다.

GS엔텍은 스웨덴 헥시콘(Hexicon AB)의 한국 사업법인인 문무바람주식회사와 부유식 해상풍력 발전단지의 계류용 파일(Mooring Pile) 구조물 공급 및 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

GS엔텍, 울산 문무바람 부유식 해상풍력 하부구조물 공급 협력 MOU.[사진=GS엔텍]

이번 협약은 주한 스웨덴 무역투자대표부와 주한 스웨덴 대사관, 문무바람이 공동 주최한 '한국-스웨덴 해상풍력 공급망 협력의 날' 행사에서 이뤄졌다.

문무바람 프로젝트는 헥시콘이 울산 동쪽 약 65~80km 해역에서 추진 중인 750MW 규모의 부유식 해상풍력 사업이다. 수심 120~150m 해역에 부유식 설비 50기를 설치하는 방식이다.

GS엔텍은 이번 협약을 통해 부유체를 해저에 고정하는 계류 시스템에 적용되는 파일 구조물의 제작과 기술 정보 교환, 공급망 구축 등에 협력한다.

GS엔텍은 그동안 고정식 해상풍력용 모노파일 사업을 중심으로 경쟁력을 확보해왔다. 네덜란드 Sif와 기술 제휴를 통해 아시아 독점 생산 라이선스를 확보했으며, 국내 영광낙월 해상풍력 프로젝트에도 모노파일을 공급했다.

이번 문무바람 프로젝트 참여를 계기로 모노파일 중심의 사업구조를 부유식 해상풍력 하부구조물까지 확대한다는 계획이다.

GS엔텍은 울산에 생산 기반을 두고 있는 만큼 이번 협력이 지역 해상풍력 공급망 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 부유식 해상풍력은 부유체와 계류 시스템, 해저케이블 등 다양한 기자재가 필요한 사업으로 조선·해양플랜트 관련 기업들의 참여가 가능한 분야다.

GS엔텍 관계자는 "기존 모노파일 사업에서 확보한 제작 역량을 바탕으로 부유식 해상풍력 하부구조물 분야까지 사업을 확대하고 국내외 해상풍력 공급망에서 경쟁력을 높여나갈 계획"이라고 말했다.

heoneykim@newspim.com