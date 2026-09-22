한국타이어, '2026 걸프컵' 공식 파트너…중동 스포츠 마케팅 확대

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 걸프 8개국 국가대표팀이 참가하는 '2026 걸프컵' 공식 파트너로 참여하며 중동 지역 스포츠 마케팅을 확대한다.

[사진=한국타이어]

한국타이어는 오는 23일부터 10월 6일까지 사우디아라비아 제다에서 열리는 제27회 걸프컵의 공식 파트너로 참여한다고 22일 밝혔다. 타이어 브랜드 가운데 유일한 공식 파트너다.

걸프컵은 걸프컵축구연맹(AGCFF)이 주관하는 국가대항전으로 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 이라크, 예멘 등 8개국이 참가한다. 총 15경기가 열린다.

한국타이어는 경기장 LED 광고와 대형 스크린, 미디어 백드롭 등을 통해 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'을 알린다. 소셜미디어 캠페인과 팬 참여형 이벤트도 진행한다.

직전 대회는 전 세계 168개국에서 누적 시청자 8510만명을 기록했다. 한국타이어는 기존 카타르 스타스 리그, 알 아인 FC, 알 이티하드 등 클럽·리그 중심의 중동 스포츠 마케팅을 국가대표팀이 참가하는 국제대회로 확대한다.

chanw@newspim.com