동해시, '설향' 딸기 첫 실증재배 시작...12월 수확

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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 스마트농업 테스트베드 교육장에서 국내 육성 품종인 '설향' 딸기 모종 약 1000주를 정식하고 첫 실증재배를 시작했다고 22일 밝혔다.

시는 기후변화 대응과 디지털 농업기술 적용을 위한 기반을 마련하기 위해 2025년부터 2026년까지 총 4억 1400만 원(국비 1억 600만 원, 시비 3억 800만 원)을 투입해 망상동에 스마트농업 테스트베드를 조성했다.

'설향' 딸기 테스트베드.[사진=동해시] 2026.09.22 onemoregive@newspim.com

이번 테스트베드 가동으로 동해시는 토양검정, 가축분뇨 부숙도 검사, 유용미생물 배양 등 기존 과학영농 지원과 함께 스마트농업 실증 및 교육 기능을 포함하게 됐다.

정식한 딸기는 12월부터 수확할 예정이다. 시는 수확 시점에 맞춰 환경 제어와 양액 관리 등 재배 과정 전반에 대한 농업인 교육을 진행하고 축적된 데이터를 농가와 공유해 스마트농업 기술의 확산을 지원할 계획이다.

동해시농업기술센터 김정남 소장은 "딸기 정식을 시작으로 현장 중심의 교육을 추진할 계획"이라며 "지역 농업인이 새로운 농업기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있도록 테스트베드를 체계적으로 운영하겠다"고 말했다.

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