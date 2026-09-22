전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

도수치료 규제했더니…풍선효과 '현실화'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 7월 1일 도수치료를 관리급여로 제한했다
  • 도수치료 청구는 92% 급감하고 신장분사는 53% 늘었다
  • 병원은 다른 비급여로 옮겨가며 풍선효과가 뚜렷했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도수치료 청구 92% 줄고
신장분사 치료 53% 늘어
정부, 신장분사 제재해도
다른 항목 청구 '그대로'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 7월부터 도수치료를 관리급여로 지정해 가격과 횟수를 제한하자 다른 비급여 항목으로 보험금 청구가 몰리는 '풍선효과'가 현실화되고 있다.

22일 보건복지부에 따르면, 정부는 지난 7월 1일부터 의료기관마다 제각각이던 도수치료 1회당 가격이 4만3850원으로 정하고 치료 횟수를 일주일에 두 번, 일 년 동안 15회로 제한했다.

[사진=뉴스핌 DB]

병원 진료비는 급여와 비급여로 나뉜다. 비급여는 병원에서 받는 진료 항목 중 국민건강보험 혜택이 적용되지 않는 항목이다. 병원이 자체적으로 가격을 정하고 있다. 환자들은 개인이 가입한 민간 실손의료보험(실비보험)을 통해 치료비를 환급받는 식으로 운영된다.

일부 병원의 과잉 진료와 보험금 누수가 심해지자 복지부는 비급여 관리를 국정과제로 지정해 추진하고 있다. 도수치료 가격을 4만3850원으로 정하고 치료 횟수도 15회로 줄였다. 수술 시에는 24회까지 받을 수 있다.

도수치료에 제한이 생기자 병원들은 다른 비급여 항목을 통해 도수치료를 행하고 있다. 김윤 더불어민주당 의원이 5개 실손보험사(메리츠·한화·삼성·현대·DB)에서 취합한 근골격계 치료 청구 현황 자료에 따르면 올해 8월 도수치료 청구 건수는 4만5735건이다. 지난해 같은 달(55만5204건)과 비교하면 92% 급감했다.

반면, 신장분사 치료 청구 건수는 늘었다. 지난해 8월 청구 건수는 14만2924건이었으나 지난 8월 21만8074건으로 53% 증가한 것이다.

서울에서 일하는 물리치료사 A씨는 "치료를 위해 환자들이 받아야 할 치료 수준이 있는데, 가격에 맞춰서 치료 시간이거나 치료 질을 낮출 수는 없지 않느냐"며 "실비 청구가 가능한 신장분사로 대체할 수밖에 없다"고 했다. 그는 "신장분사가 필요하다기보다는 실비 청구가 가능한 기계로 대신 처방을 넣는 것"이라고 덧붙였다.

물리치료사 B씨는 "신장분사도 제재가 들어갈 것으로 예측한다"며 "그럴 경우 피해를 보는 대상은 치료받는 국민일 것"이라고 했다. 그는 "정부가 대책 없이 제도를 만들어 비급여를 제대로 축소하는 것도 아니고 환자 치료 질을 높이는 것도 아닌 이도저도 아닌 상황"이라고 비판했다.

기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이]

문제는 정부가 신장분사를 관리급여로 포함해도 풍선 효과는 멈추지 않을 예정이다. 병원에서는 이미 정부의 신장분사 제재를 예상해 다른 청구 항목을 대안으로 준비하고 있기 때문이다. 전문가는 정부가 비급여 항목에 대한 청구 항목을 살펴보는 등 근본적인 고민부터 해야 한다고 했다.

신현웅 한국보건사회연구원 선임연구위원은 "문제있는 항목을 관리 급여로 제한해야 하는데 의료계 반발이 심할 것"이라며 "의료계 자정 작용 등을 보고 종합적으로 고민해봐야 한다"고 설명했다. 

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동