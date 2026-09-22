신동국 회장, 본인 고발한 한미약품 전직 임원 '무고' 맞고소

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21일 용산경찰서에 고소장 제출

"횡령·배임 고발 근거 없어"…법적 대응 예고

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 신동국 한양정밀 회장이 자신을 횡령·배임 혐의로 고발한 한미약품 전직 임원들을 무고 혐의로 경찰에 고소했다.

신 회장 측은 지난 21일 한미약품 전직 임원들을 무고 혐의로 처벌해 달라는 고소장을 서울 용산경찰서에 제출했다고 22일 밝혔다.

신동국 한양정밀 회장 [사진=한양정밀]

앞서 한미약품 전직 임원들은 한양정밀의 외부감사보고서 등을 근거로 신 회장을 횡령·배임 혐의로 고발했다.

신 회장 측은 이들이 공개된 외부감사 자료를 자의적으로 해석해 근거 없는 고발을 제기했다고 주장했다. 신 회장이 지분 100%를 보유한 비상장사 한양정밀과 관련한 금전거래와 배당, 계열사 거래 등은 관련 법령과 절차에 따라 이뤄진 정상적인 경영 활동이라는 입장이다.

또 해당 거래로 한양정밀이나 회사 채권자, 임직원 등에게 현실적인 손해가 발생하지 않았다고 주장했다.

신 회장 측은 특히 '신 회장이 시설투자자금을 돌려받아 수백억원의 이익을 챙겼다'는 취지의 고발 내용 등이 사실과 다르다며 이를 무고 행위로 보고 고소장을 제출했다고 설명했다.

신 회장 측은 기존 고발 내용이 언론에 전달된 과정에 대해서도 문제를 제기했다. 고발 당사자들이 고발 내용을 언론에 의도적으로 전달해 신 회장과 한양정밀의 명예와 신용을 훼손했다는 주장이다.

이에 신 회장 측은 고발 내용을 언론에 전달한 당사자들에 대해서도 명예훼손 등을 이유로 추가적인 민·형사상 대응에 나설 방침이라고 밝혔다.

신 회장 측은 "공개된 감사보고서와 관련 회계자료를 임의로 해석해 횡령 및 배임 혐의가 있다고 고발한 뒤 이를 언론에 전달한 행위에 대해 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

sykim@newspim.com