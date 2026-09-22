교촌에프앤비 '메밀단편', 판교에 4호점 오픈

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 교촌에프앤비의 메밀요리 브랜드 '메밀단편'이 지난 16일 경기 성남시 판교 '교촌1991빌딩' 2층에 4호점 '메밀단편 판교점'을 출점했다고 22일 밝혔다.

교촌 메밀요리 브랜드 '메밀단편', 판교 4호점. [사진= 교촌]

판교점은 약 35평, 34석 규모로 조성됐으며 매주 월요일부터 금요일 오전 11시부터 오후 2시까지 100% 예약제로 운영된다. 단일 메뉴로는 '메밀단편 진미반상'을 선보이는데, 밀가루나 전분을 섞지 않은 100% 메밀을 매일 아침 직접 제면한 시그니처 메밀면 요리를 중심으로 한입거리 2종, 계절 부찬 2종, 육류 중심 메인 곁들임 1종, 디저트 1종 등 총 7가지 메뉴를 한 상에 담아낸다. 그 주의 제철 식재료를 반영해 매주 메뉴 구성을 달리하는 것이 특징이다.

교촌에프앤비는 젊은 직장인이 밀집한 판교 지역 특성을 고려해 외부 고객과의 접점을 넓히고 메밀단편을 알리는 새로운 거점으로 판교점을 활용할 계획이다. 메밀단편은 2024년 2월 서울 여의도에서 첫선을 보인 이후 서울 강동구, 수원 광교 카페거리에 이어 판교까지 매장을 넓혀가고 있다.

교촌에프앤비 관계자는 "판교 직장인들에게 메밀단편만의 새로운 미식 경험을 선보이고자 예약제 기반의 진미반상을 기획했다"며 "앞으로도 메밀을 활용한 다양한 메뉴와 새로운 고객 경험을 선보이며 프리미엄 한식 브랜드로서의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

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