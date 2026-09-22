휴메딕스, '한국인체조직 ECM 바이오산업협회' 창립 멤버 참여

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국내 바이오기업 20여개사·의료계·학계 전문가 참여

인체조직 유래 ECM '리투오' 사업 경험 활용

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 지난 21일 열린 '한국인체조직 ECM 바이오산업협회 창립총회 및 정책비전 선포식'에 참석했다고 22일 밝혔다.

한국인체조직 ECM 바이오산업협회는 국내 인체조직 세포외기질(Extracellular Matrix·ECM) 산업의 신뢰도를 높이고 산업 발전 기반을 마련하기 위해 설립됐다.

[로고=휴메딕스]

인체 유래 소재를 다루는 산업 특성을 고려해 기증과 원재료 확보, 가공, 제조, 유통 및 사용 과정의 안전성과 윤리성, 투명성을 높이고 과학적 근거에 기반한 산업 발전 방향을 모색한다는 계획이다.

창립총회에는 인체조직 관련 산업에 종사하는 국내 주요 바이오기업 20여개사와 의료계·학계 전문가들이 참석했다.

휴메딕스는 협회 창립 멤버로 참여한다. 인체조직 유래 ECM 소재인 'Re2O(리투오)' 관련 사업과 학술행사를 진행해 온 경험을 활용해 협회 활동에 참여할 계획이다.

ECM은 콜라겐 등 다양한 성분으로 구성돼 세포를 둘러싸고 지지하며 조직의 구조와 기능을 유지하는 역할을 한다. 인체조직 유래 ECM은 피부와 뼈, 연골, 신경, 건 등 다양한 조직의 재건·재생 관련 연구와 의료 현장에서 활용되고 있다.

휴메딕스 관계자는 "인체조직 ECM을 비롯한 재생의학 분야의 발전을 위해서는 산업 전반의 신뢰와 기반 구축이 중요하다"며 "회원사들과 협력해 인체조직 ECM 산업의 경쟁력 강화에 노력하겠다"고 말했다.

한국인체조직 ECM 바이오산업협회는 향후 학술 세미나와 전문가 포럼, 정책토론회 등을 추진할 예정이다.

sykim@newspim.com