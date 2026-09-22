라온피플 子 티디지, '한화오션' 전방위 AX 혁신 지원

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조선소 생산현장 전체 디지털화…스마트 야드 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI MSP 전문기업 티디지(TDG)가 방위산업 대표기업 한화오션의 마이크로소프트 코파일럿 전사 도입 프로젝트를 수행한다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 한화오션은 5500석 규모의 코파일럿을 도입하고 전사 차원의 AI 변환(AX) 체계를 구축한다. 최근 AI 플랫폼에 대한 보안 심의와 기술 검증을 거쳐 전사 도입을 최종 결정했다.

한화오션은 AX사업부를 신설해 조선소 생산현장 전체를 디지털화하고 생성형 AI 기반 스마트 야드를 구축한다. 현장 자동화, 설계 혁신, 업무 프로세스 고도화를 추진하며 경영관리와 업무지원 등 전 영역에서 AI를 활용해 생산성 향상과 업무효율성을 극대화할 계획이다.

티디지 CI. [사진=티디지]

티디지는 마이크로소프트 라이선스 파트너로 한화오션의 마이크로소프트 365 기반 인프라 구축과 운영을 담당해 왔다. 이번 프로젝트에서는 변화관리와 사용자 교육, 라이선스 최적화, 보안 거버넌스 수립 등 AI 활용 체계 전반을 지원한다. 보안 요건 검토와 라이선스 정합성 검증, 운영 최적화 등을 지속적으로 수행하며 AI 에이전트의 안정화 및 활용도 향상을 돕는다.

최영철 티디지 부산지점장은 "한화오션의 코파일럿 전사 도입은 대한민국 대표 해양 및 방산 기업이 업무 방식을 전환하고 조직 문화를 혁신한다는 데 의미가 있다"며 "도입부터 변화관리, 보안 거버넌스, 운영 최적화까지 전 과정을 지원하겠다"고 말했다.

코스닥 상장기업 라온피플의 자회사인 티디지는 이번 구축 사례를 토대로 향후 제조, 공공, IT, 금융 등 다양한 산업 분야로 AI 기술 기반의 AX 사업을 확대할 계획이다.

nylee54@newspim.com