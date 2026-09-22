올해 초등학교 입학생 92%, 필수예방접종 완료…중학생은 77.2%

AI 핵심 요약beta
- 질병청·교육부가 22일 초·중 입학생 접종률을 발표했다
- 초등학생 완전접종률은 92%, 중학생은 77.2%였다
- 미완료 학생은 연내 접종 완료를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
완전접종률, 전년 대비 소폭↓
사업기간 상승 폭, 전년 대비↑
"연내 가까운 의료기관 방문"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 올해 초등학교 입학생 92%가 필수예방접종을 완료했다. 중학생은 77.2%로 집계됐다.
질병관리청과 교육부는 22일 2026년 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 결과를 발표했다.
질병청과 교육부는 '감염병의 예방 및 관리에 관한 법률'에 따라 입학 후 90일 동안 초·중학생의 필수예방접종 완료 여부를 확인했다. 미완료한 입학생에게 예방접종을 독려하는 사업을 2001년부터 지속적으로 시행하고 있다.
2026년 확인사업 결과, 사업종료 시점의 완전접종률은 초등학생 92%, 중학생 77.2%다. 사업 시작 전 접종 안내 등을 통해 초등학생은 27.3%포인트(p) 올랐고 중학생은 37.6%p만큼 상승했다.
전년도와 비교하면, 사업종료 시점인 지난 5월31일의 완전접종률은 초등학생의 경우 92.1%에서 92%로 0.1% 감소했다. 중학생은 79.4%에서 77.2%로 2.2%p 감소했다.
완전 접종률이 감소한 이유는 올해 2월 입학 시점의 접종률이 전년 대비 낮았기 때문이다. 실질적으로 올해 사업기간(3~5월)의 접종률 상승 폭은 전년 대비 초등학교는 0.1%p, 중학교는 3.2%p 높은 수준이다.
최교진 교육부 장관은 "확인사업 전·후로 필수예방접종 완료율이 큰 폭으로 상승한 것은 학교 보건의 필요성을 공감하고 학생들의 접종을 챙겨주신 학부모님들과 관련 기관의 협력 덕분"이라며 "높은 접종률을 바탕으로 학교 감염병 예방·관리에 힘쓰겠다"고 강조했다.
임승관 질병관리청장은 "학령기 소아청소년의 감염병 예방과 전파 방지를 위해서는 표준접종시기에 맞춘 접종이 중요하다"며 "아직 접종을 완료하지 못한 학생은 연내에 가까운 위탁의료기관을 방문해 의료진과 상담 후 접종을 완료해 달라"고 당부했다.
sdk1991@newspim.com