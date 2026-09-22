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동국제약 센텔리안24, 美 판매 제품수 대폭 확대…화장품 수출 1000억 넘나

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  • 동국제약이 22일 미국 얼타뷰티서 센텔리안24를 24종으로 늘렸다.
  • 미국은 수출 비중 40% 넘는 핵심 시장이며 해외 매출이 급증했다.
  • 판로 확대와 마케팅 비용을 수익으로 잇는 게 과제다.

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마데카 크림 중심에서 PDRN 등 제품군 다변화
수출 급증 속 마케팅·판매비 늘어…이익 성장 전환 관건

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약이 미국 대형 뷰티 유통업체 얼타뷰티에서 판매하는 더마코스메틱 브랜드 '센텔리안24'의 제품 수를 24종까지 확대했다. 국내 런칭 10년 만에 2000억대 브랜드로 키운 센텔리안24의 다음 성장 동력을 국내 대비 성장 여력이 큰 해외에서 확보하려는 행보다.

미국은 동국제약의 화장품 수출 비중 40% 이상을 차지하는 핵심 시장이다. 올해 화장품 수출액이 1000억원을 돌파할 것이란 전망이 나오는 가운데, 미국을 중심으로 빠르게 늘어난 센텔리안24의 판매처와 제품 수를 매출과 수익성 확대로 연결할 수 있을지 주목된다.

센텔리안24 PDRN 리프팅 아이크림 [사진=동국제약]

22일 제약·바이오 업계에 따르면 동국제약이 현재 미국 얼타뷰티 공식 온라인몰에서 판매 중인 센텔리안24 제품은 24종이다. 이 가운데 13종은 온라인 전용 제품으로 분류돼 있다. 지난 5월 얼타뷰티 입점 당시 '마데카 크림 타임 리버스'를 1종을 앞세웠던 것과 비교하면 판매 제품군이 크게 늘었다.

동국제약은 당초 센텔리안24의 주력 제품인 마데카크림을 시작으로 PDRN 라인과 마데카 말차 라인 등으로 얼타 판매 제품을 확대하겠다는 계획을 세웠다. 현재 얼타뷰티에서는 마데카크림뿐 아니라 '360° 샷 PDRN 액티브 세럼', '360° 샷 PDRN 리프팅 아이크림', '엑스퍼트 마데카 멜라 캡처 앰플 맥스', 마데카 말차 클렌징오일·필링젤 등이 판매되고 있다.

제품군도 크림에 머물지 않는다. 세럼과 아이크림, 마스크팩, 클렌징, 선케어 등으로 영역이 확대됐으며 뷰티 디바이스 '마데카 프라임' 제품도 판매 중이다. 마데카크림을 중심으로 미국 소비자에게 브랜드를 알린 뒤, 다른 카테고리로 구매 접점을 넓히는 전략으로 풀이된다.

동국제약이 미국에서 센텔리안24 제품군 확대에 나선 배경은 국내 중심으로 성장한 화장품 사업의 성장축을 해외로 넓힐 필요성이 커지고 있어서다.

센텔리안24는 2015년 출시 이후 국내에서 2000억대 브랜드로 성장했지만, 회사의 화장품 매출의 약 90%가 국내에서 발생할 정도로 내수 비중이 높다. 국내에서도 온라인과 H&B 스토어 등으로 판매 채널을 다변화하며 성장세를 이어가고 있으나, 추가적인 외형 성장을 위해 아직 매출 비중이 작은 해외 시장을 키우는 것이 중요해졌다.

가파르게 증가하고 있는 화장품 수출 규모는 해외에서의 추가 성장 가능성을 보여주고 있다. 증권가에 따르면 동국제약의 화장품 수출액은 2024년 163억원에서 지난해 300억원으로 약 84% 증가한 것으로 추정된다.

올해 들어서는 성장 속도가 더 빨라져 센텔리안24 해외 매출이 1분기 전년 동기 대비 332%, 2분기에는 566% 증가했다. 특히 미국과 일본을 중심으로 수출이 확대되면서 올해 화장품 수출액이 1000억원을 돌파할 것이란 전망이 나온다.

다만 높은 해외 매출 증가율과 사업 규모는 구분해 볼 필요가 있다. 센텔리안24의 해외 매출은 올 2분기 전년 동기 대비 566% 증가했지만, 해외 사업은 아직 국내보다 매출 규모가 작은 상황이다. 동국제약은 센텔리안24의 미국 매출액이나 제품별 판매 비중을 별도로 공개하지 않고 있다. 

얼타뷰티 입점 제품이 24종까지 늘어나면서 제품 수 확대를 실제 판매 증가로 연결할 수 있을지도 관건이다. 현재 얼타뷰티에서 판매되는 센텔리안24 제품 가운데 13종은 온라인 전용이다. 오프라인 매장에서 판매되는 제품을 늘리는 동시에, 마데카크림을 통해 유입된 미국 소비자의 구매를 PDRN, 미백, 클렌징 등 다른 제품군으로 넓혀 제품당 매출을 끌어올리는 것이 중요하다.

미국에서 마데카크림 이외 제품의 판매 가능성이 확인되고 있다는 점은 긍정적이다. 동국제약에 따르면 지난 6월 미국 아마존 프라임데이 행사에서 센텔리안24 매출은 전년 행사 대비 900% 이상 증가했다. '360° 샷 PDRN 리프팅 아이크림'은 아이 트리트먼트 크림 부문 판매 1위에 올랐다.

판매망과 제품군 확대에 따른 비용 부담을 상쇄하는 것 또한 과제다. 동국제약은 얼타뷰티와 코스트코, 노드스트롬 등으로 미국 판매망을 넓히고 있어 현지 인지도를 높이기 위한 마케팅 투자도 당분간 이어질 것으로 예상된다. 실제 올 1분기 화장품 마케팅비와 판매수수료 등이 늘면서 동국제약의 판관비율은 44.9%로 전년 동기 대비 2.8% 상승했다. 

관건은 빠르게 늘어나는 화장품 수출을 안정적인 수익 기반으로 정착시키는 것이다. 미국 시장에서 확보한 판매 기반을 바탕으로, 매출 규모를 키우는 동시에 마케팅·유통 비용 부담을 낮춰야 해외 사업이 국내에 이은 화장품 사업의 새로운 성장축으로 자리 잡을 수 있다.

동국제약 관계자는 "미국을 비롯한 글로벌 시장에서 온·오프라인 유통망을 지속적으로 확대하는 동시에 마데카크림뿐 아니라 PDRN 등 다양한 제품군의 소비자 접점을 넓혀갈 계획"이라며 "현지 인플루언서와의 협업을 비롯해 전시회와 팝업 행사 등 시장 특성에 맞춘 마케팅을 통해 센텔리안24의 브랜드 인지도를 높여 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com

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추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
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대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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