상미당홀딩스, 추석 맞아 서울 환경공무관에 간식 지원

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 21일 서울시 환경공무관 2600명에 삼립 치즈케익 2만6000개를 기증했다.
- 전달식은 서울 성동구 서울특별시청노동조합 대회의실에서 열렸다.
- 상미당홀딩스는 지난해 상품권과 호빵도 후원하며 지원을 이어왔다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 상미당홀딩스가 지난 21일 서울시 환경공무관 2600명을 위해 삼립의 '촉촉 치즈케익' 2만6000개를 기증했다고 22일 밝혔다.
서울 성동구 서울특별시청노동조합 대회의실에서 열린 전달식에는 서울특별시청노동조합 집행부와 상미당협의체의 도세호 의장 등이 참석했다.
상미당홀딩스는 환경미화 현장에서 근무하는 공무관들을 지원해오고 있다. 지난해 7월에는 폭염 속 근무하는 환경공무관들을 위해 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨 등 계열사 브랜드에서 사용 가능한 1억3000만원 상당의 상품권을 후원했고, 12월에는 삼립호빵 2만6000개를 전달했다.
도세호 의장은 "깨끗한 거리와 쾌적한 환경을 누릴 수 있는 것은 환경공무관들의 노고 덕분"이라며 "세 번째 만남까지 인연을 이어오며 감사를 전할 수 있게 돼 뜻깊다"고 말했다.
nrd@newspim.com