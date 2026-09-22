미래에셋자산운용, 'TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인' 상장

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현대차그룹·LG전자 각각 25% 고정 편입

부품·센서·로봇 등 국내 피지컬 AI 밸류체인 투자

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 22일 국내 휴머노이드·로보틱스 핵심 밸류체인에 투자하는 'TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장했다고 밝혔다.

미래에셋자산운용에 따르면 해당 상품은 국내 로봇 산업을 대표하는 현대차그룹과 LG전자를 각각 25%씩 고정 편입하고, 두 기업의 협력사와 국내 로보틱스 전문기업으로 투자 범위를 확장한다.

현대차그룹과 LG전자 외 밸류체인 종목은 최대 13개까지 편입해 부품·센서 등 핵심 부품부터 로봇 제조, 실제 산업 현장 적용까지 피지컬 AI 밸류체인 전반에 투자할 수 있도록 구성됐다.

[사진=미래에셋자산운용]

피지컬 AI는 인공지능이 소프트웨어를 넘어 로봇 등 물리적 실체를 통해 구현되는 기술을 의미한다. 올해 초 CES 2026에서도 피지컬 AI가 주요 화두로 부각되는 등 글로벌 로봇 산업의 성장 기대가 높아지고 있다.

국내 증권사 리서치자료에 따르면 글로벌 휴머노이드 합산 판매량은 연평균 67.7% 성장해 2035년 약 263만5000대에 이를 것으로 전망된다.

특히 휴머노이드 원가에서 구동계(액추에이터)가 높은 비중을 차지하는 만큼, 실제 제품을 구현할 수 있는 하드웨어 제조 역량과 양산 기반을 갖춘 기업에 대한 관심이 높아지고 있다.

국내에서도 정부가 피지컬 AI를 반도체, AI 데이터센터와 함께 3대 메가프로젝트로 선정하는 등 관련 산업 육성에 나서면서 국내 제조기업의 기술 경쟁력과 산업 현장 적용 역량이 중요해지고 있다. 국내에서는 이러한 제조 역량을 갖춘 현대차그룹과 LG전자가 피지컬 AI 관련 사업을 확대하고 있다.

현대차그룹은 완성차 생산시설과 차량 데이터, 로봇 하드웨어 및 AI 인프라를 활용할 수 있는 제조 현장 기반이 강점이다. 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 비롯해 현대모비스, 현대오토에버 등 계열사까지 로봇 부품과 소프트웨어 등 관련 사업을 확대하고 있다.

LG전자는 가전과 스마트홈을 중심으로 로봇 사업 영역을 확대하고 있다. CES 2026에서 가정용 AI 로봇 '클로이드'를 공개했으며, 로봇 관절의 핵심 부품인 액추에이터 기술 개발에도 나서고 있다. 가전·스마트홈 플랫폼과 로봇 기술을 결합해 일상생활과 산업 현장에서 활용 가능한 로봇 생태계를 구축한다는 전략이다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "피지컬 AI는 연구 단계를 넘어 실제 산업 현장에 적용되는 국면으로 진입하고 있다"며 "TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인 ETF는 국내에서 로봇을 실제로 개발·제조하고 현장에 적용할 수 있는 기업에 집중해 피지컬 AI 산업 성장의 수혜를 하나의 상품으로 담고자 설계했다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com