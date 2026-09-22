카카오게임즈 '슴미니즈', 출시 9개월 만에 서비스 종료

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오는 11월 25일 서비스 종료

종료 전 신규 레벨 2100레벨까지 추가

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈가 서비스하는 모바일 퍼즐게임 '슴미니즈(SMiniz)'가 출시 9개월 만에 서비스를 종료한다.

22일 게임업계에 따르면 슴미니즈 운영진은 공식 홈페이지를 통해 오는 11월 25일 오후 11시 59분 서비스를 종료한다고 밝혔다. 지난 2월 25일 글로벌 정식 출시된 지 9개월 만이다.

'SMiniz'가 오는 11월 25일 서비스를 종료한다. [사진=카카오게임즈]

운영진은 "더 오랜 시간, 더 많은 즐거움을 나누고자 했으나 향후 만족스러운 서비스를 지속하기 어려울 것으로 판단했다"고 서비스 종료 배경을 설명했다.

카카오게임즈는 21일 점검 이후 게임 내 결제 상품 판매를 중단했다. 지난 8월 21일부터 이달 21일 점검 전까지 구매한 결제 상품은 구성품을 그대로 보유한 경우 결제 취소를 신청할 수 있다.

서비스 종료 전 신규 레벨은 2100레벨까지 추가된다. 오는 10월과 11월에는 SM 소속 아티스트의 생일 미션 이벤트를 진행하며 기존 상시 이벤트도 서비스 종료 시점까지 유지한다.

서비스가 종료되면 게임 내 모든 정보가 삭제되고 게임 접속과 앱 마켓 다운로드가 중단된다. 공식 X 계정과 홈페이지 역시 11월 25일을 끝으로 운영을 종료할 예정이다.

flurry327@newspim.com