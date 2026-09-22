삼성전자서비스, 추석 연휴 긴급 수리 지원

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26~27일 휴대폰·태블릿 수리…사전 예약 필수

냉장고 고장 등 긴급 상황엔 출장서비스 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자서비스가 추석 연휴에도 긴급 수리와 일부 서비스센터 운영을 이어간다고 22일 전했다. 연휴 중 휴대폰 수리가 필요하거나 냉장고 고장처럼 긴급한 점검이 필요한 고객을 위해 주말케어센터와 출장서비스를 운영한다.

추석 연휴 첫날인 24일과 추석 당일인 25일은 서비스센터가 문을 닫는다. 26일과 27일에는 삼성강남·홍대·중동·성남·구성·대전·광산·남대구·동래 등 전국 주말케어센터 9곳에서 휴대폰과 태블릿, 웨어러블 제품을 수리한다.

삼성전자서비스 엔지니어 서비스 제공하는 모습. [사진=삼성전자 제공]

주말케어센터는 삼성전자서비스 홈페이지나 컨택센터(1588-3366)를 통해 사전 예약해야 한다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 삼성강남 서비스센터는 오전 10시부터 오후 8시까지 운영한다.

삼성스토어에 함께 입점한 '바로 서비스' 매장 11곳도 26~27일 스마트폰 간단 점검과 보호필름 부착 등의 서비스를 제공한다. 연휴 기간 컨택센터 상담사와 출장서비스 엔지니어도 비상 당직 체계로 근무한다.

냉장고 냉동·냉장이 되지 않는 등 긴급한 고장이 발생하면 '긴급 출장서비스'를 받을 수 있다. 삼성전자서비스는 홈페이지에 제품별 자가 진단과 자주 묻는 질문, 스스로 해결 방법을 제공하고 AI 챗봇 상담도 지원할 예정이다.

mkyo@newspim.com