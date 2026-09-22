카카오게임즈, 퀘이사존과 '크로노 오디세이' PC 최적화 협력

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 22일 퀘이사존과 크로노 오디세이 최적화 MOU를 체결했다.
- 양사는 다양한 PC 환경에서 호환성과 성능을 검증하기로 했다.
- 테스트 데이터로 최소·권장 사양과 설정 기준을 구체화한다.
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보급형 PC·UMPC까지 성능 기준 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오게임즈는 IT·하드웨어 미디어 커뮤니티 퀘이사존과 신작 '크로노 오디세이'의 PC 최적화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 다양한 PC 환경에서 게임의 호환성과 성능을 검증한다. 카카오게임즈는 게임 내 그래픽 옵션을 세분화하고, 퀘이사존은 자체 하드웨어 테스트 프로그램 '게임레디'를 활용해 PC 사양별 성능을 측정한다.
테스트에서 확보한 데이터를 기반으로 '크로노 오디세이'의 공식 최소·권장 사양도 구체화할 계획이다. 해상도와 그래픽 옵션, 목표 프레임 등 설정별 성능 기준을 마련해 이용자가 자신의 PC 사양에 맞는 플레이 환경을 확인할 수 있도록 한다.
보급형 PC와 휴대용 게이밍 PC(UMPC)에 대한 성능 기준도 마련할 예정이다.
'크로노 오디세이'는 크로노스튜디오가 개발 중인 오픈월드 액션 RPG로, 언리얼 엔진5 기반의 다크 판타지 세계와 시간을 조작하는 '크로노텍터' 시스템, 수동 전투 등을 특징으로 한다.
flurry327@newspim.com