크래프톤, 인도 게임 인큐베이터 4기 모집…지원 대상 확대

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 22일 인도 게임 인큐베이터 4기 모집을 시작했다.
- 4기부터 베타·시범 출시 등 개발 진전팀도 지원한다.
- 크래프톤은 IIT 마드라스와 아카데미도 열었다.
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모바일·PC 프로젝트 대상 확대…자금·멘토링·플랫폼 연계 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤은 인도 게임 개발 생태계 육성 프로그램 '크래프톤 인도 게이밍 인큐베이터(KIGI)' 4기 참가사 모집을 22일 시작했다고 밝혔다.
KIGI는 크래프톤이 인도 게임 개발사와 스타트업을 지원하기 위해 2023년 시작한 프로그램이다. 선정된 팀에는 자금 지원과 게임산업 전문가 멘토링, 글로벌 플랫폼 연계 기회 등을 제공한다.
이번 4기부터는 기존 초기 단계 팀뿐 아니라 개발이 상당 부분 진행된 게임까지 지원 대상을 확대한다. 모바일 게임은 베타 테스트나 시범 출시 단계에 진입해 초기 지표를 확보한 프로젝트도 신청할 수 있으며, PC 게임은 스팀에 체험판을 공개하고 위시리스트나 수상 실적 등을 통해 이용자 반응을 확인한 타이틀까지 포함한다.
KIGI 참가사들의 출시 사례도 나오고 있다. 2기 참가사 싱귤러 스킴은 액션 타워 디펜스 게임 '프론티어 팔라딘'을 지난 4월 스팀에 출시해 KIGI 출신 첫 PC 게임 출시 사례가 됐다. 현재 3기에는 조드 게임즈 스튜디오, 에볼엑스 게임즈, 이더, 레드데빌 스튜디오 등 4개사가 참여하고 있다.
크래프톤은 인재 육성 프로그램도 확대하고 있다. 크래프톤 인도는 이달 초 IIT 마드라스와 6개월 과정의 'KIGI 아카데미'를 시작했으며, 코딩과 게임 디자인, UI·UX, 아트 등 게임 제작 전반을 교육하고 있다.
아누즈 사하니 KIGI 총괄은 "4기에서는 첫 도전에 나선 팀을 계속 지원하는 동시에 이미 이용자와 커뮤니티의 반응을 확인한 게임까지 뒷받침하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com