[프로필] 이정현 신임 대검찰청 차장검사

AI 핵심 요약beta
- 법무부가 22일 이정현 수원고검장을 대검 차장에 임명했다.
- 이 차장은 검언유착 수사로 윤석열 총장과 대립했던 인물이다.
- 문재인 정부서 승진 뒤 2022년 좌천됐다가 재기했다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법무부가 22일 검찰총장 직무를 대신할 대검찰청 차장검사로 이정현 수원고검 검사장을 임명했다.
이 검사장은 1968년생 전남 나주 출신으로 광주 영산포상업고와 고려대 법학과를 졸업했다. 1995년 37회 사법시험에 합격한 후 연수원 27기를 지냈다.
서울지검 북부지청 검사를 시작으로 창원지검 통영지청 부장검사와 대구지검 공안부장, 대검찰청 감찰2과장을 역임했다.
그는 2020년 서울중앙지검 1차장을 지낼 때 당시 검사장이었던 한동훈 무소속 의원과 채널A 기자가 연루된 '검언유착' 의혹 사건 수사를 맡으며 당시 윤석열 검찰총장과 대립했던 인물이다.
문재인 정부에서 검사장으로 승진해 대검찰청 공공수사부장을 지내다 윤석열 정부 출범 직후 2022년 5월 법무연수원 연구위원으로 사실상 좌천됐다. 그러다 지난해 11월 이재명 정부가 들어선 후 수원고검장에 임명됐다.
다음은 이정현 신임 대검찰청 차장검사 프로필
▲1968년생 ▲전남 나주 ▲나주 영산포상업고·고려대 법대 ▲사법고시 37회(연수원 27기) ▲서울지검 북부지청 검사 ▲독일 연방 법무부·검찰청 기관연수 ▲법무부 형사법제과 검사 ▲창원지검 통영지청 부장검사 ▲대검 감찰2과장 ▲서울중앙지검 여성아동범죄조사부장검사 ▲법무부 감찰담당관 ▲서울중앙지검 1차장검사 ▲대검찰청 공공수사부장 ▲수원고검 검사장
100wins@newspim.com