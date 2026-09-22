NC문화재단, '사회적가치 페스타'서 AAC 서비스 소개

AI 핵심 요약beta
- NC문화재단이 21일부터 22일까지 사회적가치 페스타에 참여했다.
- 재단은 장애인용 AAC 앱 나의AAC를 소개했다.
- AI 음성·그림상징 체험 등 부스를 운영했다.
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AI 음성·그림 상징 활용…포용기술 사업 사례 공유
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = NC문화재단은 지난 21일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'에 공동주관사로 참여했다고 22일 밝혔다.
재단은 행사에서 의사소통에 어려움을 겪는 장애인을 위한 보완대체의사소통(AAC) 애플리케이션 '나의AAC'를 소개했다. 나의AAC는 재단이 2015년부터 무료로 제공하고 있는 포용기술 서비스다.
현장 부스에서는 나의AAC에 적용된 AI 음성과 2000개 이상의 그림 상징을 체험할 수 있도록 했다. AAC 관련 질문 카드를 근거리무선통신(NFC) 단말기에 인식하면 답변이 출력되는 인터랙티브 월과 그림 상징을 활용한 편지 작성, 키캡 꾸미기 등의 프로그램도 운영했다.
22일 열린 스페셜 프로그램에서는 노유란 NC문화재단 포용기술사업팀장이 나의AAC를 활용한 장애인 의사소통 지원 사례와 사업 과정을 소개했다.
박명진 NC문화재단 이사장은 "앞으로도 누구나 소통의 제약 없이 의사를 표현할 수 있도록 포용기술 사업을 이어가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com