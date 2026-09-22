HD건설기계, 마니투와 소형장비 상호 판매…2030년 매출 1.3조 목표

AI 핵심 요약beta
- HD건설기계가 21일 마니투와 협약했다
- 소형 건설장비를 상호 공급해 판매한다
- 2030년 관련 매출 1조3000억원을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD건설기계가 프랑스 마니투 그룹과 손잡고 글로벌 소형 건설장비 시장 공략을 강화한다. 오는 2030년 관련 매출 1조3000억원 달성이 목표다.
HD건설기계는 지난 21일(현지시간) 프랑스 앙스니 마니투 본사에서 '소형 건설장비 상호 판매 파트너십' 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협력에 따라 HD건설기계는 마니투의 소형 건설장비를 공급받아 현대와 디벨론 브랜드로 글로벌 시장에 판매한다. 마니투 역시 HD건설기계 제품을 공급받아 마니투와 겔 브랜드의 소형장비 라인업을 확대한다.
HD건설기계는 제품군 확대와 생산 규모 확대로 품질과 가격 경쟁력을 높인다는 계획이다. 소형 건설장비를 새로운 성장축으로 육성해 2030년 매출 1조3000억원을 달성한다는 목표도 세웠다.
시장조사업체 마켓츠앤드마켓츠에 따르면 글로벌 소형 건설장비 시장은 지난해 396억달러(약 54조원)에서 연평균 5.1% 성장해 2032년 562억달러(약 77조원)에 이를 전망이다.
chanw@newspim.com