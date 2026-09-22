추석 연휴 전국 소방관서 특별경계근무…최근 5년 화재 2412건

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23일 오후 6시부터 28일 오전 9시까지…개편된 특별경계근무 기준 첫 적용

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 추석 연휴 기간 화재·구조·구급 등 각종 재난사고에 대비해 전국 소방관서의 대응태세를 강화한다. 최근 5년간 추석 연휴 특별경계근무 기간 발생한 화재는 2400건을 넘어섰으며, 이 가운데 40% 이상이 부주의로 발생한 것으로 나타났다.

소방청은 오는 23일 오후 6시부터 28일 오전 9시까지 '특별경계근무 1호'를 발령한다고 22일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

이번 특별경계근무는 화재위험 수준에 따라 대응 조치를 단계별로 구분하도록 관련 기준을 개편한 이후 처음 시행된다.

화재위험경보 '경계' 단계 등에는 특별경계근무 1호를, '심각' 단계 등에는 특별경계근무 2호를 적용해 보다 체계적이고 표준화된 대응체계를 가동한다.

소방청이 최근 5년간 추석 연휴 특별경계근무 기간 발생한 화재를 분석한 결과 총 2412건의 화재로 123명의 인명피해가 발생했다. 재산피해는 약 283억8000만원에 달했다.

특히 지난해에는 644건의 화재가 발생해 2024년 495건보다 149건(30.1%) 증가했다. 재산피해도 약 68억원으로 전년보다 22.5% 늘었다.

최근 5년간 화재 원인을 보면 부주의가 1002건(41.5%)으로 가장 많았다. 이어 전기적 요인 767건(31.8%), 원인 미상 213건(8.8%), 기계적 요인 189건(7.8%) 순이었다.

소방청은 명절 기간 음식물 조리와 화기 취급, 전기제품 사용 등에 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.

올해 추석 연휴에는 귀성·귀경과 국내여행 수요가 집중되면서 전통시장과 대형 판매시설, 숙박시설, 철도역·공항·여객터미널 등의 이용객도 늘어날 것으로 예상된다.

특히 전통시장 주변의 교통량 증가와 주요 도로 정체로 소방차량의 현장 접근이 늦어질 가능성에도 대비한다.

특별경계근무 1호에 따라 전국 소방관서는 화재취약대상 관계자에게 안전조치를 안내하고 언론매체와 기관 홈페이지 등을 통해 화재예방 홍보를 강화한다.

유관기관 비상연락망을 정비·현행화하고 화재취약대상에 대한 기동순찰도 실시한다.

연휴 기간 전국 소방관서와 긴밀한 상황관리체계를 유지하면서 지역별 화재취약대상과 다중이용시설에 대한 예방순찰도 강화한다. 대형화재나 다수 인명피해가 우려되는 사고가 발생할 경우 가용 소방력을 신속하게 투입할 방침이다.

주영국 소방청 119대응국장은 "이번 특별경계근무는 재난 발생 시 신속한 상황전파와 현장대응에 집중하도록 운영체계를 개선한 이후 처음 시행하는 특별경계근무"라며 "국민께서 안전하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 전국 소방관서가 빈틈없는 대응태세를 유지하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com