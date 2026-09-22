보훈심사·치안 현장에 AI 도입…규제·조달·인사·감사까지 6개 분야 확대

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행안부, 국민생활 밀접 행정업무 AI 서비스 구축

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 보훈심사부터 경찰의 현장 대응, 창업·영업 규제 확인까지 인공지능(AI)을 활용하는 행정서비스가 확대된다.

행정안전부는 보훈·치안·규제·조달·인사·감사 등 국민 생활과 밀접한 6개 분야의 행정업무를 지원하는 AI 서비스 구축을 추진한다고 22일 밝혔다.

사업별 세부 내용 카드 뉴스. [사진=행안부]

이번 사업은 'AI 민주정부 30대 핵심과제'와 '공공부문 AI 서비스 지원사업'의 일환이다. AI가 업무 검토에 필요한 자료와 근거를 찾아 제시하고 최종 판단은 담당 공무원이 하는 방식이다.

행안부는 이를 통해 공무원의 자료 검색과 문서 작성 부담을 줄이고 국민의 행정서비스 대기시간과 불편도 줄인다는 계획이다.

국민생활과 직접 관련된 보훈심사와 경찰 현장 대응에 우선 AI를 활용한다.

국가보훈부는 보훈심사 과정에서 신청자가 제출한 자료의 누락 여부를 확인하고 유사 사례 검색과 검토서 작성을 지원하는 AI 시스템을 구축한다.

심사 준비에 필요한 시간을 단축해 담당자가 개별 사안을 보다 세밀하게 검토하면서도 심사 결과를 신속하게 안내할 수 있도록 할 방침이다.

경찰청은 현장 경찰관이 일상적인 언어로 상황을 질문하면 관련 법령과 판례, 업무 매뉴얼과 판단 근거 등을 제시하는 AI 서비스를 구축한다.

모바일 업무환경에서도 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있도록 해 현장 경찰관의 신속한 판단과 대응을 지원한다.

기업과 국민의 경제활동과 관련된 조달·규제 업무에도 AI가 도입된다.

조달청은 공공 소프트웨어(SW) 사업을 발주할 때 필요한 제안요청서 초안과 사업비 산출내역서 작성을 지원하고 법·제도 위반 여부를 점검하는 AI 플랫폼을 구축한다.

발주 담당자의 문서 작성 부담과 사업 준비 기간을 줄이고 발주 과정에서 발생할 수 있는 오류와 분쟁을 줄이는 것이 목표다.

국무조정실은 창업·영업과 관련된 규제 정보를 맞춤형으로 안내하는 AI 시스템을 도입한다.

우선 담당 공무원이 국민이나 기업의 상황에 필요한 규제 정보를 신속하게 검색해 안내할 수 있도록 지원한다. 향후에는 규제 건의와 기존 사례를 분석해 규제를 정비하는 데 활용하고 국민이 관련 규제를 직접 확인할 수 있는 맞춤형 서비스로도 확대할 계획이다.

정부 내부의 인사와 감사 업무에도 AI를 적용한다.

인사혁신처는 각종 심사·심의 과정에서 제출서류의 주요 쟁점을 분석하고 관련 규정과 사례를 검색해 결과 문서 작성을 지원하는 AI 시스템을 개발한다.

향후 인사뿐 아니라 여러 행정 분야의 심사·심의 업무에서 공통으로 활용할 수 있도록 할 예정이다.

부산광역시는 유사 감사사례와 처분 기준을 검색하고 주요 쟁점 분석을 지원하는 AI 시스템을 구축한다. 감사 착수부터 결과 작성, 처분 관리까지 전 과정을 지원해 업무 부담을 줄이고 일관된 기준에 따라 감사가 이뤄지도록 할 계획이다.

황규철 행안부 인공지능정부실장은 "공무원이 자료 검색과 문서 작성에 들이는 시간을 줄여 국민의 어려움을 해결하는 데 더 많은 역량을 쏟을 수 있어야 한다"며 "공무원이 정책 판단과 현장 문제 해결에 집중할 수 있도록 정부 전반에 인공지능 활용을 확대하고 행정업무 혁신을 가속해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com