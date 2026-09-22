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경찰, '축구팀 감독 선임 개입' 의혹 정몽규 송치…홍명보는 불송치

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  • 경찰이 22일 정몽규 전 축구협회장 등 3명을 송치했다
  • 홍명보 전 감독은 선임 개입 증거가 없어 불송치했다
  • 허위 심의자료로 감독 선임을 숨긴 혐의가 적용됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이임생·김정배도 불구속 송치…허위 심의자료 작성 혐의
경찰 "정해성, 협회에 후속 감독 선임 위임한 사실 없어"
홍명보, 선임 절차 관여 증거 없다고 판단…연봉 관련 배임도 불송치

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 축구 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입한 혐의를 받는 정몽규 전 대한축구협회장 등 협회 관계자 3명을 검찰에 넘겼다. 홍명보 전 국가대표팀 감독은 선임 절차에 직접 관여한 증거가 확인되지 않아 불송치했다.

22일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 정 전 회장과 이임생 전 축구협회 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장을 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

이들은 전력강화위원회의 감독 선임 업무에 부당하게 개입하고 이를 숨기기 위해 이사회 심의안건 자료에 허위 내용을 기재한 혐의를 받는다.

해당 자료에는 정해성 전 전력강화위원장이 사퇴하면서 협회에 후속 감독 선임 작업을 진행해 달라고 요청했다는 취지의 내용이 담긴 것으로 조사됐다. 그러나 경찰은 정 전 위원장이 사퇴했을 뿐 협회에 이후 선임 업무를 위임하거나 진행을 요청한 사실은 없었던 것으로 파악했다.

경찰은 앞선 감독 선임 과정에서 절차적 공정성 논란이 제기됐던 만큼 이들이 홍 전 감독 선임 당시에 정당한 절차를 거친 것처럼 보이도록 자료를 꾸몄다고 판단했다. 절차가 제대로 이행되지 않았다는 사실이 이사회에 전달됐다면 선임 안건이 의결되지 않았을 것으로 보았다.

김 전 부회장은 당초 참고인 신분으로 조사를 받다가 수사 과정에서 피의자로 전환돼 별도 입건됐다. 경찰은 김 전 부회장도 전력강화위의 선임 절차에 개입하고 이를 감추기 위한 허위 심의자료 작성에 관여한 것으로 봤다.

경찰은 허위 내용이 담긴 심의자료를 이사들에게 배포해 의결하도록 한 행위가 업무방해에 해당한다고 판단했다. 다만 이 전 이사가 홍 전 감독을 면담한 뒤 결과지를 작성한 행위 자체는 이번 업무방해 혐의에 포함하지 않았다.

앞서 경찰은 전력강화위원 등 관련자 60여명을 조사하고 협회 사무실 등을 압수수색했다. 이를 통해 확보한 전력강화위 회의록과 문체부 감사자료, 휴대전화 전자정보 등을 분석했다. 수사 과정에서 정 전 회장의 휴대전화 교체와 이 전 이사의 출국 사실도 확인했지만 출석 요구에 응한 점 등을 고려해 구속 필요성은 없다고 판단했다.

한편 홍 전 감독에 대해서는 전력강화위나 이사회의 감독 선임 과정에 직접 관여했다고 볼 만한 증거가 없다고 판단해 불송치했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

홍 전 감독의 연봉 등을 둘러싸고 제기된 업무상 배임 혐의도 불송치 결정했다. 협회에 명백한 재산상 손해가 발생했다고 보기 어렵고 협회에 손해를 끼치려는 배임의 고의 역시 단정하기 어렵다고 판단했기 때문이다.

이 밖에 특정 감독에 대한 과다 연봉 지급이나 국가대표 선수 간 다툼 관련 명예훼손 등 함께 고발된 혐의도 증거가 부족하거나 형사상 혐의가 성립하기 어렵다고 판단했다.

jason14@newspim.com

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추석 연휴 고속도로 통행료 면제 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올해 추석 연휴 전국 고속도로 통행료가 면제된다. 한국도로공사가 관리하는 고속도로 주유소에서는 같은 기간 휘발유와 경유 가격을 낮춰 판매한다. 의왕톨게이트 전경 [사진=경기도 북부청] 22일 국토교통부는 제41회 국무회의에서 오는 24일부터 27일까지 추석 연휴 기간 전국 고속도로 통행료를 면제하는 안건이 통과됐다고 밝혔다. 통행료 면제는 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로를 포함한 전국 고속도로에 적용된다. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하는 모든 차량이 대상이다. 23일 고속도로에 진입해 24일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않는다. 27일 진입한 뒤 28일 고속도로를 벗어나는 경우에도 면제 혜택을 받을 수 있다. 이용 방법은 평소와 같다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켠 상태로 요금소를 통과하면 '통행료 0원이 정상 처리되었습니다'라는 안내가 나온다. 일반차로에서는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 면제된다. 정부는 2017년부터 설·추석 명절 연휴 동안 총 14차례 고속도로 통행료를 면제했다. 그동안 면제된 통행료는 총 1조450억원으로 차량은 4억318만대에 달한다. 같은 기간 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서는 유류가격도 리터(ℓ)당 100원 내려간다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외된다. 가격은 지난 17일 판매가격을 기준으로 각각 100원씩 낮춘다. 17일 평균 판매가격은 휘발유가 리터당 1844원, 경유가 1834원이었다. 이에 따라 추석 기간 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 된다. 도로공사는 자체 수익금을 활용해 유류가격을 낮춘다. 중동발 고유가에 따른 이용객 부담을 공공이 일부 분담하고 고속도로 서비스 개선 요구에도 대응하기 위한 조치다. 휴게소와 주유소 이용객 증가에 대비한 교통관리도 강화한다. 주요 휴게소와 주유소에는 안전 유도원과 교통 관리원 등 현장 인력을 추가 배치한다. 진입로에는 혼잡 정보를 제공하는 입간판을 설치하고 휴게소와 주유소 이용동선을 분리해 혼잡을 줄일 계획이다. 휴게소·주유소 혼잡 상황은 도로전광표지(VMS) 등을 통해 실시간으로 안내한다. 국토부 관계자는 "이번 추석 연휴 통행료 면제와 고속도로 주유소 유류가격 인하가 국민들의 귀성길 부담을 덜고 즐거운 명절을 보내는 데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "IC 인근 등 이용자 수요 증가에 대비해 관계기관과 협조체계를 구축하고 교통관리와 유류수급 등을 면밀히 관리하겠다"고 말했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 추석 연휴 고속도로 통행료는 언제부터 언제까지 면제되나요? A. 오는 24일 0시부터 27일 24시까지 전국 고속도로 통행료가 면제됩니다. 재정 고속도로뿐 아니라 민자고속도로도 모두 포함됩니다. Q. 23일 고속도로에 진입해 24일에 빠져나와도 통행료가 면제되나요? A. 네. 24일 0시부터 27일 24시 사이 고속도로를 잠시라도 이용하면 면제 대상입니다. 23일 진입해 24일 빠져나오거나, 27일 진입해 28일 빠져나오는 차량도 통행료를 내지 않습니다. Q. 하이패스나 일반차로 이용 방법은 평소와 다른가요? A. 아닙니다. 하이패스 이용자는 단말기 전원을 켜고 평소처럼 통과하면 되고, 일반차로 이용자는 진입 요금소에서 통행권을 받은 뒤 진출 요금소에 제출하면 됩니다. Q. 추석 기간 고속도로 주유소 유류가격은 얼마나 내려가나요? A. 도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에서 휘발유와 경유 가격을 각각 리터당 100원 인하합니다. 이에 따라 평균 판매가격은 휘발유 1744원, 경유 1734원 수준이 될 전망입니다. Q. 모든 고속도로 주유소에서 유류가격 할인을 받을 수 있나요? A. 아닙니다. 유류가격 인하는 한국도로공사가 관리하는 재정 고속도로 주유소 226곳에만 적용됩니다. 민자고속도로 내 주유소는 대상에서 제외됩니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-09-22 10:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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