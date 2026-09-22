경찰, '축구팀 감독 선임 개입' 의혹 정몽규 송치…홍명보는 불송치

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이임생·김정배도 불구속 송치…허위 심의자료 작성 혐의

경찰 "정해성, 협회에 후속 감독 선임 위임한 사실 없어"

홍명보, 선임 절차 관여 증거 없다고 판단…연봉 관련 배임도 불송치

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 축구 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입한 혐의를 받는 정몽규 전 대한축구협회장 등 협회 관계자 3명을 검찰에 넘겼다. 홍명보 전 국가대표팀 감독은 선임 절차에 직접 관여한 증거가 확인되지 않아 불송치했다.

22일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 정 전 회장과 이임생 전 축구협회 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장을 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

이들은 전력강화위원회의 감독 선임 업무에 부당하게 개입하고 이를 숨기기 위해 이사회 심의안건 자료에 허위 내용을 기재한 혐의를 받는다.

해당 자료에는 정해성 전 전력강화위원장이 사퇴하면서 협회에 후속 감독 선임 작업을 진행해 달라고 요청했다는 취지의 내용이 담긴 것으로 조사됐다. 그러나 경찰은 정 전 위원장이 사퇴했을 뿐 협회에 이후 선임 업무를 위임하거나 진행을 요청한 사실은 없었던 것으로 파악했다.

경찰은 앞선 감독 선임 과정에서 절차적 공정성 논란이 제기됐던 만큼 이들이 홍 전 감독 선임 당시에 정당한 절차를 거친 것처럼 보이도록 자료를 꾸몄다고 판단했다. 절차가 제대로 이행되지 않았다는 사실이 이사회에 전달됐다면 선임 안건이 의결되지 않았을 것으로 보았다.

김 전 부회장은 당초 참고인 신분으로 조사를 받다가 수사 과정에서 피의자로 전환돼 별도 입건됐다. 경찰은 김 전 부회장도 전력강화위의 선임 절차에 개입하고 이를 감추기 위한 허위 심의자료 작성에 관여한 것으로 봤다.

경찰은 허위 내용이 담긴 심의자료를 이사들에게 배포해 의결하도록 한 행위가 업무방해에 해당한다고 판단했다. 다만 이 전 이사가 홍 전 감독을 면담한 뒤 결과지를 작성한 행위 자체는 이번 업무방해 혐의에 포함하지 않았다.

앞서 경찰은 전력강화위원 등 관련자 60여명을 조사하고 협회 사무실 등을 압수수색했다. 이를 통해 확보한 전력강화위 회의록과 문체부 감사자료, 휴대전화 전자정보 등을 분석했다. 수사 과정에서 정 전 회장의 휴대전화 교체와 이 전 이사의 출국 사실도 확인했지만 출석 요구에 응한 점 등을 고려해 구속 필요성은 없다고 판단했다.

한편 홍 전 감독에 대해서는 전력강화위나 이사회의 감독 선임 과정에 직접 관여했다고 볼 만한 증거가 없다고 판단해 불송치했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

홍 전 감독의 연봉 등을 둘러싸고 제기된 업무상 배임 혐의도 불송치 결정했다. 협회에 명백한 재산상 손해가 발생했다고 보기 어렵고 협회에 손해를 끼치려는 배임의 고의 역시 단정하기 어렵다고 판단했기 때문이다.

이 밖에 특정 감독에 대한 과다 연봉 지급이나 국가대표 선수 간 다툼 관련 명예훼손 등 함께 고발된 혐의도 증거가 부족하거나 형사상 혐의가 성립하기 어렵다고 판단했다.

jason14@newspim.com