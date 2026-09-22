한국증권금융 꿈나눔재단, 수도기계화보병사단과 장병 금융지원

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국증권금융 꿈나눔재단은 22일 수도기계화보병사단과 '금융·경제교육 및 위문활동 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

한국증권금융 꿈나눔재단과 수도기계화보병사단은 이번 협약을 통해 군장병 및 군무원을 대상으로 한 금융·경제교육과 위문활동 지원을 위해 상호 협력을 이어갈 방침이다.

[사진=한국증권금융]

한국증권금융 꿈나눔재단은 추석 명절과 국군의 날을 맞아 국군장병을 격려하고 위문금 1000만원도 전달했다. 전달된 위문금은 군장병들의 사기 증진 및 생활 복지 향상을 위해 사용될 예정이다.

김정각 한국증권금융 꿈나눔재단 이사장은 "군 생활은 장병들이 처음으로 스스로 급여를 관리하고 경제활동을 경험하는 중요한 시기"라며 "장병들이 군 생활 중 올바른 금융습관을 기르고 건강한 경제활동을 이어갈 수 있도록 체계적인 금융교육을 지원하겠다"고 말했다.

한국증권금융 꿈나눔재단은 한국증권금융이 출연해 2013년 11월에 설립된 비영리 공익법인이다. 재단의 대표 브랜드인 '희망 Dream' 장학사업과 다양한 분야의 사회복지 사업을 지속하고 있으며, 최근 문화예술분야 지원사업까지 그 영역을 확대하고 있다.

rkgml925@newspim.com